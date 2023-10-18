Son dakika haberleri: San Marino’dan tarihi gol! 2 yıl sonra bir ilk

Son dakika spor haberleri: Dünyanın en başarısız takımlarından biri olarak adlandırılan San Marino için dün akşam tarihe geçecek bir an yaşandı. EURO 2023 Elemeleri H grubunda San Marino, sahasında Danimarka ile eşleşmişti.

GERİYE DÜŞTÜ

Grupta 7 maç sonunda 0 puanı bulunan San Marino, liderlikte Slovenya ile yarışan Danimarka'yı konuk etti. Deplasman ekibi Danimarka, 42. dakikada genç yıldızı Hojlund'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamladı.

TARİHİ GOL GELDİ

Devre arasından sonra, dakikalar 61'i gösterdiğinde San Marino adına 2 yıl sonra bir ilk yaşandı. Ev sahibi takım, Golinucci'nin ayağından bulduğu golle Danimarka karşısında 1-1'lik eşitliği yakaladı.

MÜTHİŞ SEVİNÇ

San Marino adına 2 yıl sonra resmi maçta golü atan isim 61. dakikada Golinucci oldu. San Marino'nun 2 yıl sonra gelen golünün ardından bütün takım ve yedek kulübesi kupa kazanmış gibi çılgınlarca sevindi.

GRUBUN SON SIRASINDA

Bu galibiyetin ardından Danimarka 8 maç sonunda puanını 19 yaptı ve liderlik şansını devam ettirdi. San Marino ise 0 puanla grubun son sırasında yer aldı. Danimarka bir sonraki karşılaşmada sahasında Slovenya'yı ağırlarken, San Marino deplasmanda Kazakistan'a konuk olacak.

Galatasaray'ın başarılı stoperi Nelsson ise Danimarka'nın San Marino deplasmanındaki mücadelesinde deplasman takımı adına sahaya çıkma fırsatını bulamadı.