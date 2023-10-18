‘Üç takımı birden şampiyon yapacak halimiz var mı!’

Türkıye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda yaşanan gerilemenin önüne geçmek için yeni adımlar attıklarını söyledi. ''Türk futbolu son 15 yılda her yıl biraz daha geriye gitmiş" diyen Büyükekşi, "Biz, yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Einstein'ın sözü var ya; 'Aynı şeyleri tekrarlayarak, farklı sonuçlar beklemek aptallıktır' diye. Onun için farklı şeyler yapmamız lazım.Kulüpler devamlı bir günah keçisi arıyorlar. Bunu da sahibi olmayan, taraftarı olmayan MHK, hakemler ve federasyon üzerinden yapıyorlar. 3 tane şampiyon yapacak halimiz var mı? Yok. Birileri kaybedecek zaten" diye konuştu.