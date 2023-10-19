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Giriş Tarihi: 19.10.2023 19:54 Son Güncelleme: 19.10.2023 19:58

Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesinde Umut Meraş'tan kötü haber

Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesinde Umut Meraş’tan kötü haber

Beşiktaş Kulübü, sol bek oyuncusu Umut Meraş'ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, sol bek oyuncusu Umut Meraş'ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun dün yapılan idmanı hissettiği ağrı sebebiyle tamamlayamadığı ve MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın 18 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanı sol alt baldır bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle tamamlayamayan futbolcumuz Umut Meraş'ın sponsor hastanemizde yapılan MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda derbi maçta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesinde Umut Meraş'tan kötü haber
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