Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbi Meler’in
Giriş Tarihi: 19.10.2023

Derbi Meler’in

Derbi Meler’in
SÜPER Lig'de 9. Hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak derbiye Halil Umut Meler atandı. Meler, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmaya çıkarken G.Saray'ın 0-0 biten Kayseri maçını yönetti. Diğer maçlar ve hakemleri şöyle:

CUMARTESİ
13.30......Kayseri-Ç.Rize:..................... Burak Şeker
16.00......G.Antep-Antalya:..........Atilla Karaoğlan
16.00......Konya-Pendik:.................... Çağdaş Altay
PAZAR
13.30......Sivas-Kasımpaşa:........... Y.Kemal Uğurlu
16.00......İstanbul-A.Gücü:...................Yiğit Arslan
19.00......Samsun-Başakşehir:........ Murat Erdoğan
19.00......F.Bahçe-Hatay:............ Volkan Bayarslan
PAZARTESİ
20.00......Karagümrük-A.Demir:... Bahattin Şimşek
20.00......Trabzon-Alanya:.............. Arda Kardeşler

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den ABD'ye uçak gemisi resti! Kinjal füze sistemi...
İsrail'den her kanlı saldırı sonrası aynı manipülasyon! Sırada 3. aşama mı var?
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ağaç gölgesinde yetişiyor! Çiftçilerin umudu oldu...
SON DAKİKA | ABD'den Gazze'ye insani yardım çağrısına veto
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı! Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Partide toplu istifa: Kimse kalmadı!
Son dakika: Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbi Meler’in
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA