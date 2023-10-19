Derbi Meler’in

SÜPER Lig'de 9. Hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak derbiye Halil Umut Meler atandı. Meler, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmaya çıkarken G.Saray'ın 0-0 biten Kayseri maçını yönetti. Diğer maçlar ve hakemleri şöyle:
CUMARTESİ
13.30......Kayseri-Ç.Rize:..................... Burak Şeker
16.00......G.Antep-Antalya:..........Atilla Karaoğlan
16.00......Konya-Pendik:.................... Çağdaş Altay
PAZAR
13.30......Sivas-Kasımpaşa:........... Y.Kemal Uğurlu
16.00......İstanbul-A.Gücü:...................Yiğit Arslan
19.00......Samsun-Başakşehir:........ Murat Erdoğan
19.00......F.Bahçe-Hatay:............ Volkan Bayarslan PAZARTESİ
20.00......Karagümrük-A.Demir:... Bahattin Şimşek
20.00......Trabzon-Alanya:.............. Arda Kardeşler