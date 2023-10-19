Rosier’den Beşiktaş taraftarını kızdıran paylaşım!

Fransız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 8 ve 0 yazan bir ceket giydiği görülüyor. Instagram hesabında başka bir fotoğrafı olmayan Roseri'in söz konusu paylaşımına siyah beyazlı taraftarlardan büyük tepki geldi. Taraftarın büyüyen tepkisi ve yorumlarına rağmen oyuncu bu paylaşımını silmedi.