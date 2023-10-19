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Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:04 Son Güncelleme: 19.10.2023 10:10

Rosier'den Beşiktaş taraftarını kızdıran paylaşım!

Rosier’den Beşiktaş taraftarını kızdıran paylaşım!

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Siyah-beyazlı takımın yıldız oyuncusu Rosier'in yaptığı bir paylaşım Beşiktaş taraftarlarını çileden çıkardı. İşte Rosier'in gündem olan o paylaşımı...

Milli aradan sonra gözler yeniden Süper Lig'de çevrildi. Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kritik derbi öncesi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Valentin Rosier, Siyah-beyazlı taraftarı kızdıran bir paylaşım yaptı.

ROSIER, TARAFTARIN TEPKİSİNİ ALMAYA DEVAM EDİYOR

27 yaşındaki Fransız oyuncu, Beşiktaş'ın çalkanltılı dönemler yaşadığı bu süreçte taraftarı yine çileden çıkardı. Lugano maçında gördüğü kırmızı kartla taraftardan tepki alan Rosier, bu sefer de yaptığı bir paylaşım sebebiyle gündeme geldi.

Fransız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 8 ve 0 yazan bir ceket giydiği görülüyor. Instagram hesabında başka bir fotoğrafı olmayan Roseri'in söz konusu paylaşımına siyah beyazlı taraftarlardan büyük tepki geldi. Taraftarın büyüyen tepkisi ve yorumlarına rağmen oyuncu bu paylaşımını silmedi.

TÜM FOTOĞRAFLARINI SİLMİŞTİ

Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında gördüğü kırmızı kartla takımın eksik bırakan ve o dakikadan sonra yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayırlan Beşiktaş'ta fatura Rosier'e çıkarılmış ve taraftar oyuncuya tepki göstermişti.

Taraftarların tepkisi sonrası Valentin Rosier, Instagram hesabından Beşiktaş ile ilgili tüm fotoğraflarını silmişti.

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Rosier'den Beşiktaş taraftarını kızdıran paylaşım!
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