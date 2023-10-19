Son dakika Trabzonspor haberi: Ertuğrul Doğan açıkladı! Nwakaeme geri dönecek mi?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor ekranlarında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Transfere ve birçok konuya da değinen Doğan, Nwakaeme'nin bordo mavili takıma geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz. Onunla yeniden yollarımız kesişti iki taraf için hayırlı olsun.

Hocamızın da benim de daha iyi yapmamız gereken birçok konu var.

Trabzonspor, şehrin geleneği hep zirveyi düşnüen bir anlayış içerisinde. Bu saatten sonra Trabzonspor ne kadar ileriye gidebilir hep beraber göreceğiz.

"HOCAMIZLA ÖN DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Alanyaspor maçı öncesinde bir araya gelip genel bir değerlendirme yapacağız.

''ABDULLAH AVCI BENİM KADAR HEYECANLI"

Hocamızla anlaşma süremiz çok kısa sürdü. O da benim kadar heyecanlı. Trabzonspor'u ne kadar sevdiğini biliyorum. Trabzonspor ile dertlenen bir insan. Çok güzel bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Maçtan bir gün önce takım hakkında bir ön değerlendirme yapacağız.

"GALATASARAY'A ATTIĞI GOLDEN SONRA..."

Şampiyon olduğumuzda devre arası Abdullah hocaya 'Hocam şampiyon olmak için ne yapalım?' dedim. 'Visca'yı alalım' dedi. Galatasaray maçında attığı golden sonra stadyumdan 'Hayırlı olsun şampiyonluğumuz' diyerek çıktım.

"HAKEMLER İÇİN AZ BİLE SÖYLEDİM"

Trabzonspor - Pendikspor maçında hakemlerle ilgili az bile söyledim. Mehmet Büyükekşi'nin MHK ve alt kurullarına hakim olduğunu düşünmüyorum.

TFF, bize Pendikspor maçının hakeminin ceza aldığını söyledi ancak öyle olmadığını gördük. Pendik'in de hakkı yendi. Golümüzden önce top bizden çıkıyor, hakem korner veriyor. Doğruyu söylemeyecek miyiz? Hakemin ceza alması için ne gerekiyor daha?

"YASAK KALKMALI"

Artık bu yasak kalkmalı, sadece ligin ikinci yarısında oynanacak Beşiktaş maçında seyircimiz, onların da taraftarı gelmediği için olmayacak. Fenerbahçe'de yıllardır olduğu gibi devam edecek gibi görünüyor. Galatasaray'a biz gittiğimiz için onlar da bize gelecek. Bunun kalkması lazım. Ne olacak, savaş mı çıkacak?

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Taraftarın Trabzonspor hocasına ve takımına sahip çıkmasını istiyorum. Durum ne olursa olsun konu ne olursa olsun Trabzonspor taraftarı, takımına sahip çıkarsa çok güzel günler yaşarız. Nice şampiyonluklar yaşarız. Takımımıza eski yöneticilerimiz, eski başkanlarımız da sahip çıkmalı.

"TRABZONSPOR BÖYLE BİR ŞEYİ KABUL EDEMEZ"

'Makas açıldı' söylemleri, bunu söyleyen kişileri ve camiaları bağlar. Trabzonspor camiası böyle bir şeyi kabul edemez.

"MHK'NIN BAŞINDA DAHA SERT BİRİ OLMALI"

İnanılmaz hakem hataları var. İnsandır hata yapar diyoruz ama VAR diye bir sistem var. Gözüyle bakıyor vermiyor adam. Net söylüyorum; görüyor, isteyerek vermiyor.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) başında daha sert, dediğini yaptıracak birinin olması gerekiyor.

"PLAY-OFF'A KARŞI DEĞİLİM"

Play-off sistemine yönelik kendi aramızda bir değerlendirme yapmadık. Play-off sistemine karşı çıkacağım bir durum gözükmüyor ama yönetimle konuşmadım. Ben şimdi 'bu sezon olsun' desem, önde olan takımlar itiraz edebilirler, bu da doğru bir şey. Bence sistem değişecekse, sezon başında olmalı. Şahsi görüşüm bu sistem olabilir ama sistemi görmek lazım. 1 milyon Euro yayın gelirini arttıracaksa buna gerek yok.

"6 AYDA 70 MİLYON EURO'YU GEÇTİK"

Sponsorluk gelirlerinde 6 ayda 70 milyon euro'yu geçtik.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TEKLİF VAR MI?

Uğurcan'ın Türkiye'de başka takımda forma giymek gibi bir talebi olmadı. Biz de ona "Bizi Avrupa'da büyük bir kulüpte temsil etmesini isteriz. Onun dışında gelme" dedik.

Ne Trabzonspor Kulübü başkanı kaptanını satar, ne de kaptanı böyle bir teklifle zaten bize gelir. Kaptanı, Türkiye'de alacak bir takım olamaz. Kendisinin bir değişim istemesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ BAKASETAS'A TEKLİF YAPTI MI?

Beşiktaş'tan Bakasetas için bir teklif almadık.

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukları istiyorsa, ben de istiyorum. Başvuru da yaptım. Bizim şampiyonluklarımız tüzükte yer alıyor. Fenerbahçe kulübü bunu gündeme getirdiği için bunu talep ettim. Trabzonspor'un haklarını yedirmem.

PETKOVIC TRANSFERİ NEDEN OLMADI?

Bruno Petkovic transferinde çok ciddi rakamlar talep edildi. O yüzden transfer olmadı.