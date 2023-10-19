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Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:54 Son Güncelleme: 19.10.2023 16:20

Son dakika: UEFA açıkladı! İsrail için flaş karar...

Son dakika: UEFA açıkladı! İsrail için flaş karar...

Son dakika haberi: UEFA, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA müsabakasının oynanmayacağını açıkladı. UEFA ayrıca İsrail takımlarının oynayacağı maçları da bir başka tarihe erteledi.

UEFA İcra Komitesi, tüm İsrail topraklarındaki mevcut emniyet ve güvenlik durumunun kapsamlı değerlendirmesi sonrasında, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA maçının oynanmamasına karar verdi.

İsrail kulüpleri Maccabi Haifa ve Maccabi Tel-Aviv'den de kendi sahalarındaki müsabakalar için ülkelerinin toprakları dışında, geçerli tüm UEFA düzenlemelerine uygun stadyumlar önermeleri talep edildi.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda 26 Ekim Perşembe günü oynanması gereken Villarreal - Maccabi Haifa mücadelesi 6 Aralık Çarşamba gününe, UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu'nda daha önce 26 Ekim Perşembe günü oynanacağı açıklanan Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk karşılaşması da 25 Kasım Cumartesi gününe ertelendi.



Bunların yanında mevcut durum nedeniyle Maccabi Haifa Genç Takımı ise UEFA Gençlik Ligi'nden çekildi.

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Son dakika: UEFA açıkladı! İsrail için flaş karar...
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