Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Yunus Akgün Letonya ağlarını havalandırmıştı! O gol, haftanın en iyi golüne aday gösterildi!
Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:36 Son Güncelleme: 19.10.2023 10:36

Son dakika: Yunus Akgün Letonya ağlarını havalandırmıştı! O gol, haftanın en iyi golüne aday gösterildi!

İHA
Son dakika: Yunus Akgün Letonya ağlarını havalandırmıştı! O gol, haftanın en iyi golüne aday gösterildi!

Son dakika haberleri... Milli futbolcu Yunus Akgün'ün Letonya karşısındaki tarihi zaferimizde attığı gol, haftanın golüne aday olarak gösterildi. TFF tarafından yapılan açıklamada oylamanın yarın sona ereceği vurgulanırken başarılı futbolcumuza destek istenildi. Öte yandan oylamaya aday olan goller arasında İsviçre'den Shaqiri, Ukrayna'dan Mudryk ve Sırbistan'dan Mitrovic de yer aldı.

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün, A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ile oynanan maçta attığı gol, UEFA tarafından haftanın en iyi golüne aday gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yunus Akgün'ün muhteşem bir vuruşla Letonya'ya attığı gol, UEFA tarafından haftanın en iyileri arasında gösterildi. Sen de Yunus'a destek olmak için tıkla! Oylama yarın saat 16.00'da son eriyor. Elini çabuk tut" denildi.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan oylamada Yunus'un dışında İsviçre'den Shaqiri, Ukrayna'dan Mudryk ve Sırbistan'dan Mitrovic de yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den ABD'ye uçak gemisi resti! Kinjal füze sistemi...
İsrail'den her kanlı saldırı sonrası aynı manipülasyon! Sırada 3. aşama mı var?
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Ağaç gölgesinde yetişiyor! Çiftçilerin umudu oldu...
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Silah kaçaklarına operasyon
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan İsrail'in soykırım politikalarına sert tepki: Gazze’deki katliam bir başka boyuta taşınmıştır
SON DAKİKA | ABD'den Gazze'ye insani yardım çağrısına veto
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
O korkunç anın yaklaştığını haber veriyorum!
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı! Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yunus Akgün Letonya ağlarını havalandırmıştı! O gol, haftanın en iyi golüne aday gösterildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA