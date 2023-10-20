Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş ve Şenol Güneş itirafı
Giriş Tarihi: 20.10.2023 13:34

Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş ve Şenol Güneş itirafı

Alex Oxlade-Chamberlain’den Beşiktaş ve Şenol Güneş itirafı

Beşiktaş'ın yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, The Athletic'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz oyuncu, "Beşiktaş büyük bir kulüp ve aileme uzak değil. İnsanlar bizi şampiyonluk şansında daha geride görebilir ancak bunu kötü görmüyorum" derken, Şenol Güneş'in ayrılığının ise kendisini şok ettiğini söyledi.

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, The Athletic'e açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlılara transferini anlatan Alex Oxlade-Chamberlain, "Şenol Güneş ile hangi pozisyonda oynayacağım hakkında konuşmuştuk. Benim için önemli olan futbola olabildiğinde erken dönebilmek. Beşiktaş büyük bir kulüp ve aileme uzak değil. Takım geçen sezonu üçüncü sırada bitirdi ama benim için sorun yok. İnsanlar bizi şampiyonluk şansında daha geride görebilir ancak bunu kötü görmüyorum. Rekabeti severim, Bailly ve Rebic gibi isimlerle ligi kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Türkiye'deki taraftarların tutkusunda bahseden 30 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlar burada çok duygusal. Futbol onlar için çok şey ifade ediyor. Onların hayatı, tutkuları ama tabii ki bu değişebiliyor. Büyük takımların çok hata yapmadan sürekli kazanması bekleniyor, böyle olduğunda daha iyi bir şey olamaz. Ancak performans düştüğünde neler olacağını tahmin edebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN AYRILMASI BENİ ŞOKE ETTİ"
Alex Oxlade-Chamberlain, Şenol Güneş'in ayrılmasının kendisini şoke ettiğini söyledi. 'Bunu görmek hoş değildi' diyen Chamberlain, "Beni buraya o getirdi ve daha fazlasını yapmak isterdim. Southampton'daki ilk sezonumda Alan Pardew menajerimizdi. O zamanlar a takım ve altyapı takımı arasında gidip geliyordumbu tarz bir olay yaşanmıştı. Ancak o zamanlar 17 yaşındaydım. Daha sonra Nigel Adkins geldi. Sonrasında Arsene Wenger ve Jürgen Klopp ile çalıştım" dedi.

"BURAK YILMAZ BÜYÜK SAYGI GÖRÜYOR"
Şenol Güneş'in ayrılmasıyla takımın başına getirilen Burak Yılmaz hakkında konuşan İngiliz oyuncu, "Ama yine de başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz oyunculardan büyük saygı görüyor. İyi işler yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”
Hamas liderinden Gazze uyarısı: Bölgesel savaşa dönüşebilir
Son dakika: ABD İsrail'e atılan füzeleri engelledi! Savaş gemileri 'Kalkan' oldu
SON DAKİKA | Biden'dan İsrail'e "eşi benzeri görülmemiş" destek: Kongre'ye sunacağız
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrail gerçeği
Son dakika: UEFA açıkladı! İsrail için flaş karar...
‘ABD, kalıcı bir kopuşun arifesinde’
Başkan Erdoğan: Sağlıkta yapay zeka teknolojileri ufkumuzu açacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş ve Şenol Güneş itirafı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA