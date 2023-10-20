Alex Oxlade-Chamberlain’den Beşiktaş ve Şenol Güneş itirafı

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, The Athletic'e açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlılara transferini anlatan Alex Oxlade-Chamberlain, "Şenol Güneş ile hangi pozisyonda oynayacağım hakkında konuşmuştuk. Benim için önemli olan futbola olabildiğinde erken dönebilmek. Beşiktaş büyük bir kulüp ve aileme uzak değil. Takım geçen sezonu üçüncü sırada bitirdi ama benim için sorun yok. İnsanlar bizi şampiyonluk şansında daha geride görebilir ancak bunu kötü görmüyorum. Rekabeti severim, Bailly ve Rebic gibi isimlerle ligi kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Türkiye'deki taraftarların tutkusunda bahseden 30 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlar burada çok duygusal. Futbol onlar için çok şey ifade ediyor. Onların hayatı, tutkuları ama tabii ki bu değişebiliyor. Büyük takımların çok hata yapmadan sürekli kazanması bekleniyor, böyle olduğunda daha iyi bir şey olamaz. Ancak performans düştüğünde neler olacağını tahmin edebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.