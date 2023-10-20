Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ancelotti: "Arda Güler, 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacak"
Giriş Tarihi: 20.10.2023 23:23

Ancelotti: "Arda Güler, 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacak"

Ancelotti: Arda Güler, 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacak

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in teknik direktör Carlo Ancelotti, milli oyuncu Arda Güler'in durumunun iyiye gittiğini ve 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacağını düşündüğünü belirtti.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in teknik direktör Carlo Ancelotti, milli oyuncu Arda Güler'in durumunun iyiye gittiğini ve 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacağını düşündüğünü belirtti.

İtalyan teknik adam, eflatun-beyazlı takımın La Liga'nın 10. haftasında yarın Sevilla ile deplasmanda yapacağı maçtan önce düzenlenen basın toplantısında Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, 18 yaşındaki futbolcunun uzun süreli sakatlığını atlatmasının ardından çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Arda'nın durumu oldukça iyiye gidiyor. Biraz kondisyon eksikliği var. Bana göre 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacak. Arda, her bölgede oynayabilen bir hücum oyuncusu. Oyun kurucu özelliğine sahip ama kanatlarda ya da diğer bölgelerde de oynayabilir. Herkes Arda için çok zaman harcıyor çünkü o çok genç. Real Madrid'de başarılı olmak için çok zamanı var. Arda hazır olmaya ve iyi işler yapmaya çok yakın." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”
Belaruslu gazeteciden skandal sözler! Televizyonda İsrail katliamını böyle övdü…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Biden'dan İsrail'e "eşi benzeri görülmemiş" destek: Kongre'ye sunacağız
Hamas liderinden Gazze uyarısı: Bölgesel savaşa dönüşebilir
Son dakika: ABD İsrail'e atılan füzeleri engelledi! Savaş gemileri 'Kalkan' oldu
Zeynep Bastık 3 günlük milli yasa tepki gösterince eleştiri yağdı! "Hem işgüzarlık hem de sanat bilmezlik"
Son dakika haberi: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den açıklama: Sivillerin Sina'ya göçü tehlikelidir ve Filistin davasını bitirebilir
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Soykırıma varan operasyonlar derhal durmalı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ancelotti: "Arda Güler, 10-15 gün içinde tam formuna kavuşacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA