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Giriş Tarihi: 20.10.2023 13:50 Son Güncelleme: 20.10.2023 13:55

Felipe Melo kulübede çıldırıp kırmızı kart gördü!

Felipe Melo kulübede çıldırıp kırmızı kart gördü!

Brezilya Serie A'nın 27. haftasında Fluminense sahasında Corinthians ile 3-3 berabere kaldı. Maça damga vuran isim yine Felipe Melo oldu.

Brezilya Serie A'nın 27. haftasında Fluminense ile Corinthians karşı karşıya geldi. Tam altı golün çıktığı mücadele 3-3'lük beraberlikle biterken maça damga vuran isim Felipe Melo oldu.

Mücadelenin ilk yarısında sarı kart görüp oyundan alınan Felipe Melo, 71. dakikada yedek kulübesinde hakeme itirazlarından dolayı ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gördüğü kırmızı kartın ardından çılgına dönen Felipe Melo takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirdi.

OYUNA GİRDİKTEN İKİ DAKİKA SONRA ATILMIŞTI
Brezilya Guanabara Kupası maçında Flamengo sahasında Fluminense'yi konuk etmişti. Fluminense'de teknik direktör Fernando Diaz, geriden gelerek 2-1 öne geçtikten sonra oyunu tutmak için hamle yaptı ancak oyuna 88. dakikada dahil olan Felipe Melo yalnızca iki dakika sonra kırmızı kart görerek takımını yine eksik bırakmıştı.

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Felipe Melo kulübede çıldırıp kırmızı kart gördü!
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