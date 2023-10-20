Galatasaray Başkanvekili Erden Timur PFDK’ya sevk edildi!

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.



İŞTE O AÇIKLAMA:



GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR 'un 17.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.