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Giriş Tarihi: 20.10.2023 19:21

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur PFDK’ya sevk edildi!

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Timur'un "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR 'un 17.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur PFDK'ya sevk edildi!
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