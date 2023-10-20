Golcülerin derbisi

Milli ara sonrasında Süper Lig derbi heyecanına hazırlanırken hem teknik adamlar hem de golcüler için kritik bir karşılaşma bizleri bekliyor. Okan Buruk yönetiminde 7'de 7'lik müthiş bir seri yakalayan Galatasaray ile Kartal'ın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz kozlarını paylaşacak. Her iki takımın da en büyük silahı, formları ile takımlarını sırtlayan Mauro İcardi ve Vincent Aboubakar olacak.Rakip kalelere 47 şut atan Arjantinli yıldız, bulduğu pozisyonların %25.5'ini gole çevirdi.Beşiktaş'ta genç çalıştırıcı Burak Yılmaz'ın planının merkezinde yer alacak Vincent Aboubakar, bu sezon siyah- beyazlı formayı giydiğiLig ve Avrupa kupalarında 11 gol-3 asiste imzasını koyan Kamerunlu santrfor, 36 şut gönderirken pozisyonu gole dönüştürme değeri %30.5 oldu.