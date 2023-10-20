Golcülerin derbisi

Arjantinli yıldız, 78 dakikada bir tabelaya katkı yaparken 47 şutunun %25’inde ağları sarstı
Milli ara sonrasında Süper Lig derbi heyecanına hazırlanırken hem teknik adamlar hem de golcüler için kritik bir karşılaşma bizleri bekliyor. Okan Buruk yönetiminde 7'de 7'lik müthiş bir seri yakalayan Galatasaray ile Kartal'ın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz kozlarını paylaşacak. Her iki takımın da en büyük silahı, formları ile takımlarını sırtlayan Mauro İcardi ve Vincent Aboubakar olacak. Bu sezon tüm kulvarlarda14 maçın 10'unaskor katkısı gerçekleştirenMauro İcardi, toplamda ağları12 kez bulup arkadaşlarına da2 asist yaptı. Rakip kalelere 47 şut atan Arjantinli yıldız, bulduğu pozisyonların %25.5'ini gole çevirdi. Tangocu ayrıca78 dakikada bir tabelanındeğişmesini sağladı.
16 MAÇIN 13'ÜNDE KATKISI VAR
Beşiktaş'ta genç çalıştırıcı Burak Yılmaz'ın planının merkezinde yer alacak Vincent Aboubakar, bu sezon siyah- beyazlı formayı giydiği 16 maçın 13'üne skor katkısındabulunurken bu performansını 10 farklı takımakarşı yaptı. Lig ve Avrupa kupalarında 11 gol-3 asiste imzasını koyan Kamerunlu santrfor, 36 şut gönderirken pozisyonu gole dönüştürme değeri %30.5 oldu. Neredeyse her maçta (91 dakika)skora verimlilik gösteren Aboubakar, BurakYılmaz'ın hücumda beyni görevini görecek.