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Giriş Tarihi: 20.10.2023

Hazımsız Fransa haddini aştı!

Hazımsız Fransa haddini aştı!

Benzema’nın Filistin’e desteği Fransızları çıldırttı. Ünlü oyuncunun cesur yüreği ülkesinde linç yedi

Batı dünyası Gazze'de yaşanan vahşete sessiz kalırken, tepki gösterenler de terörist muamelesi görüyor. Real Madrid'den Al-İttihad'a transfer olan 35 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen, haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için" paylaşımı yapmıştı. Bu son derece insani sözleri Fransa yetkilileri hazmedemedi. Tecrübeli oyuncu içişleri Bakanlığı'nın "terör örgütüyle bağlantısı var" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun avukatı Hugues Vigier, "Bu yanlış! Karim Benzema'nın bu örgütle hiçbir zaman en ufak bir ilişkisi olmamıştır. Dava açacağız" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

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Hazımsız Fransa haddini aştı!
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