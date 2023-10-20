Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Papu Gomez'e doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası
Giriş Tarihi: 20.10.2023 15:54

Papu Gomez'e doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası

AA
Papu Gomez’e doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Alejandro Papu Gomez, doping yaptığı gerekçesiyle iki yıl men cezası aldı.

Basına yansıyan haberlere göre, Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce alınan numunesinde yasaklı madde tespit edilen 35 yaşındaki oyuncu, iki yıl futboldan men edildi.

Geçen sezon formasını giydiği Sevilla'nın kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubu içen Arjantinli futbolcu, testin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın, transfer döneminin son gününde sözleşmesini feshettiği Papu Gomez eylül ayında İtalyan ekibi Monza ile sözleşme imzalamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”
Hamas liderinden Gazze uyarısı: Bölgesel savaşa dönüşebilir
SON DAKİKA | Biden'dan İsrail'e "eşi benzeri görülmemiş" destek: Kongre'ye sunacağız
Son dakika: ABD İsrail'e atılan füzeleri engelledi! Savaş gemileri 'Kalkan' oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
Belaruslu gazeteciden skandal sözler! Televizyonda İsrail katliamını böyle övdü…
Başkan Erdoğan: Sağlıkta yapay zeka teknolojileri ufkumuzu açacak
İsrail gerçeği
‘ABD, kalıcı bir kopuşun arifesinde’
ARKADAŞINA GÖNDER
Papu Gomez'e doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA