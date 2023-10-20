Pep esintili Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal,Sarı-lacivertli takımdan ayrıldığı ve boşta kaldığı bir senelik zaman diliminde ekibinden bir ismi Pep Guardiola'nın yanına İngiltere'ye yollayan Kartal, oradan gelen bilgilerle oyun tarzını oluşturdu.tecrübeli çalıştırıcı,Avrupa'daoynayacaklarıfutbolu,Anadolu takımlarınakarşıuygulayacağısistemi ve derbimaçlardakidüzenibelirledi. Fenerbahçe'ye yenidenimza atınca da bunları uygulamayageçti.Becao ve Djiku ikilisini orta alana kadar çeken İsmail Kartal, takım boyunu kısaltırken, sol bekte bire bir Manchester City taktiği uyguladı. Geçtiğimiz sezon City'de sol bek olarak görev yapan Joao Cancelo, İngiliz ekibinde oyun kurucu rolündeydi ve sürekli dribblinglerle ataklara destek veriyordu.Milli futbolcu, orta sahanın merkezine kadar gelerek oyun kurmada kilit rol oynuyor.Fenerbahçe'de göze çarpan bir diğer özellik City gibi hızlı, dikine, direkt olarak atılan paslar...Kartal, oyunu kurması için Szymanski'nin geriye kadar gelmesini istemiyor. Rakip ceza alanına fırsat koşuları yapıp topla tehlikeli bölgede buluşmasını isteyen tecrübeli hoca, bunda da şu ana kadar başarılı oldu.Fenerbahçe, tıpkıTopu gerikazanma süresinin çok kısalması ve bu presgücü rakibe pozisyon vermemek adına da oldukçabaşarılı bir şekilde uygulandı. Sarı-lacivertliler,ligde son 3 maçtır gol yemedi.Yeni transfer Dzeko'nun sık sık oyun içine dahil olması ve kaçak oynamaması, pas istasyonu görevi görmesi İsmail Kartal'ın planlarından biri. İrfan Can Kahveci'nin de sağ kanatta sık sık içe katederek asistler ve goller atması Bernardo Silva oyununun bir parçası.Süper Lig'de 8'de 8 yapan Fenerbahçe, kendisi gibi her maçı kazanmasa da kaybetmeyen bir rakibe karşı oynayacak. 3 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Hatayspor karşısında seriyi sürdürmek isteyen Kanarya, pazar günü Kadıköy'deki maça ayrı bir önem veriyor. King ve hafif sakatlığı olan Djiku kendisini iyi hissettiğini belirtirken Cengiz Ünder ve Emre Mor da sakatlıklarını tamamen atlattılar. Bu 4 futbolcu da teknik direktör İsmail Kartal'ın forma vermesi halinde sahada olabilecekler. Seriyi unutmalarını isteyen Kartal, oyuncularına rakibin yenilmezliği üzerinden motivasyon toplantıları yapıyor ve ciddiyetin elden bırakılmamasını istiyor.