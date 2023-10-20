Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den flaş Igor Tudor yalanlaması!
Giriş Tarihi: 20.10.2023 16:35 Son Güncelleme: 20.10.2023 16:46

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den flaş Igor Tudor yalanlaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi’den flaş Igor Tudor yalanlaması!

Son dakika haberleri... Adı Beşiktaş ile anılan Igor Tudor'un siyah beyazlıların eski oyuncusu Seriç ile İstanbul'a geldiği iddiaları gündemde. İki ismin görüşmelerde bulunup Galatasaray - Beşiktaş derbisini izleyeceği gelen bilgiler arasında yer alırken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den konuyla ilgili yalanlama geldi. İşte detaylar...

Türkiye'de daha önce Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan ve son olarak Marsilya'yı çalıştıran Hırvat teknik direktör Igor Tudor, bugün İstanbul'a geldi. Sosyal medyada Hırvat teknik adamın Beşiktaş ile görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldiği iddia edilmişti.

YALANLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı ekip, bu iddiaların çıkmasından kısa bir süre sonra çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada,

"Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

EN ÇOK OKUNANLAR

Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”
Hamas liderinden Gazze uyarısı: Bölgesel savaşa dönüşebilir
SON DAKİKA | Biden'dan İsrail'e "eşi benzeri görülmemiş" destek: Kongre'ye sunacağız
Son dakika: ABD İsrail'e atılan füzeleri engelledi! Savaş gemileri 'Kalkan' oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
Belaruslu gazeteciden skandal sözler! Televizyonda İsrail katliamını böyle övdü…
Başkan Erdoğan: Sağlıkta yapay zeka teknolojileri ufkumuzu açacak
İsrail gerçeği
‘ABD, kalıcı bir kopuşun arifesinde’
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Ahmet Nur Çebi'den flaş Igor Tudor yalanlaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA