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Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:33

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Pep esintili Fenerbahçe! İşte Kartal'ın Manchester City esintileri taşıyan değişimi

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Pep esintili Fenerbahçe! İşte Kartal’ın Manchester City esintileri taşıyan değişimi

Son dakika haberleri: Çalışmadığı dönemde boş durmayan ve dünya futbolunu takip eden tecrübeli hoca, Avrupa’da ve Süper Lig’de uygulayacağı sistemi hazırladı. İş başı yapınca da düğmeye bastı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görev yapmadığı dönemde de çalışarak farkını ortaya koydu.

Sarı-lacivertli takımdan ayrıldığı ve boşta kaldığı bir senelik zaman diliminde ekibinden bir ismi Pep Guardiola'nın yanına İngiltere'ye yollayan Kartal, oradan gelen bilgilerle oyun tarzını oluşturdu. Kendisine 3 farklı dosya hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa'da oynayacakları futbolu, Anadolu takımlarına karşı uygulayacağı sistemi ve derbi maçlardaki düzeni belirledi. Fenerbahçe'ye yeniden imza atınca da bunları uygulamaya geçti.

İşte Kartal'ın Manchester City esintileri taşıyan değişimi:

1)SAĞ AYAKLI SOL BEK
Becao ve Djiku ikilisini orta alana kadar çeken İsmail Kartal, takım boyunu kısaltırken, sol bekte bire bir Manchester City taktiği uyguladı. Geçtiğimiz sezon City'de sol bek olarak görev yapan Joao Cancelo, İngiliz ekibinde oyun kurucu rolündeydi ve sürekli dribblinglerle ataklara destek veriyordu. Fenerbahçe'de Cancelo'nun görevi Ferdi Kadıoğlu'na verildi. Milli futbolcu, orta sahanın merkezine kadar gelerek oyun kurmada kilit rol oynuyor.

2)HIZLI VE DİKİNE ATILAN PASLAR
Fenerbahçe'de göze çarpan bir diğer özellik City gibi hızlı, dikine, direkt olarak atılan paslar... Sadece hücuma odaklanan sarı-lacivertliler, ilerde çabuk oyunculardan çok Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci gibi teknik kapasitesi yüksek isimlerle bunu başardı.

3)SZYMANSKI'NIN ÖZEL GÖREVI
Kartal, oyunu kurması için Szymanski'nin geriye kadar gelmesini istemiyor. Rakip ceza alanına fırsat koşuları yapıp topla tehlikeli bölgede buluşmasını isteyen tecrübeli hoca, bunda da şu ana kadar başarılı oldu. City'de De Bruyne ve Barcelona'ya gitmeden İlkay Gündoğan bu görevi üstleniyordu. Szymanski şimdiden 8 gol, 4 asist yapmayı başardı.

4)TOPU KAZANMA SÜRESİ KISALDI
Fenerbahçe, tıpkı Manchester City gibi topu kaybettiği anda alanı daraltarak en az iki futbolcu ile prese başlıyor. Topu geri kazanma süresinin çok kısalması ve bu pres gücü rakibe pozisyon vermemek adına da oldukça başarılı bir şekilde uygulandı. Sarı-lacivertliler, ligde son 3 maçtır gol yemedi.

5)İRFAN CAN ÇIZGIDE BEKLEMIYOR
Yeni transfer Dzeko'nun sık sık oyun içine dahil olması ve kaçak oynamaması, pas istasyonu görevi görmesi İsmail Kartal'ın planlarından biri. İrfan Can Kahveci'nin de sağ kanatta sık sık içe katederek asistler ve goller atması Bernardo Silva oyununun bir parçası.

YENİLMEZLER KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'de 8'de 8 yapan Fenerbahçe, kendisi gibi her maçı kazanmasa da kaybetmeyen bir rakibe karşı oynayacak. 3 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Hatayspor karşısında seriyi sürdürmek isteyen Kanarya, pazar günü Kadıköy'deki maça ayrı bir önem veriyor. King ve hafif sakatlığı olan Djiku kendisini iyi hissettiğini belirtirken Cengiz Ünder ve Emre Mor da sakatlıklarını tamamen atlattılar.

Bu 4 futbolcu da teknik direktör İsmail Kartal'ın forma vermesi halinde sahada olabilecekler. Seriyi unutmalarını isteyen Kartal, oyuncularına rakibin yenilmezliği üzerinden motivasyon toplantıları yapıyor ve ciddiyetin elden bırakılmamasını istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Pep esintili Fenerbahçe! İşte Kartal'ın Manchester City esintileri taşıyan değişimi
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