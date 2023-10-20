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Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:42 Son Güncelleme: 20.10.2023 09:56

Son dakika: Galatasaray o görüntüleri isteyecek! Erden Timur açıklamalarının yankıları sürüyor...

Son dakika: Galatasaray o görüntüleri isteyecek! Erden Timur açıklamalarının yankıları sürüyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılar, dönemin MHK Başkanı Lale Orta’nın, 3 Şubat’ta VAR odasına girdiği görüntüleri TFF’den talep etmeye hazırlanıyor. Gelen bilgiye göre; Cimbom'un iddiasında üzerinde durduğu konu Orta'nın bütün VAR hakemlerine "Ben o görüntüleri Ali Koç'a yolladım ve onu Mert Hakan Yandaş'ın golünün elle atıldığına ikna ettim" demesi. İşte detaylar.

Son dakika... Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un A Spor'da yaptığı bomba gibi açıklamaların yankıları devam ediyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, Futbol Federasyonu'nun kapısını çalacak. Timur'un söylediği tarih olan 3 Şubat sabahı, dönemin MHK Başkanı Lale Orta'nın VAR odasına girerek cep telefonuna görüntüleri çektiği anın kamera kayıtlarını isteyecek.

Daha sonra Galatasaray Kulübü, TFF'ye başvurup cep telefonu kayıtlarıyla ilgili gerekenin yapılmasını isteyecek. Cimbom'un iddiasında üzerinde durduğu konu Orta'nın bütün VAR hakemlerine "Ben o görüntüleri Ali Koç'a yolladım ve onu Mert Hakan Yandaş'ın golünün elle atıldığına ikna ettim" demesi.

ODADAN ÇIKSA BİLE GÖRÜNTÜLER ASLA BİZE YOLLANMADI!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un iddialarıyla ilgili olarak yalan ve iftira açıklamasını yapmıştı. 10 gündür Amerika'da olan ve önceki gün Türkiye'ye dönen Başkan Koç durumu kurmaylarıyla değerlendirirken sürecin takipçisi olacakları belirtildi. Sarılacivertli kulübün özellikle savunduğu şey; "Görüntüler oradan çıkmış olabilir. Bu Lale Orta ile ilgili bir durum. Bize asla böyle bir şey gelmedi."

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Son dakika: Galatasaray o görüntüleri isteyecek! Erden Timur açıklamalarının yankıları sürüyor...
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