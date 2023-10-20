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Giriş Tarihi: 20.10.2023 23:51 Son Güncelleme: 21.10.2023 00:03

Son dakika haberi: Antalyaspor'da flaş gelişme! İsrailli futbolcular...

Son dakika haberi: Antalyaspor’da flaş gelişme! İsrailli futbolcular...

Son dakika haberi: Antalyaspor'da forma giyen İsrailli futbolcular Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in yarın deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçına çıkmama kararı aldığı iddia edildi. Futbolcuların bu kararının kulüp tarafından kabul edildiği belirtildi.

Antalyaspor'da forma giyen İsrailli futbolcular Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in yarın deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçına çıkmama kararı aldığı iddia edildi. Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in kararı kulübe bildirdiği ve kabul edildiği kaydedildi.

TFF, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşları anmak üzere bu hafta oynanacak maçlar öncesi saygı duruşu kararı almıştı. Öte yandan federasyon, futbolcuların sahaya kollarında siyah bantla çıkacaklarını bildirmişti.

2 İSRAİLLİ FUTBOLCU İÇİN 'MAÇA ÇIKMAYACAKLAR' İDDİASI

Alınan bu karar sonrası Antalyaspor'da forma giyen 2 İsrailli futbolcu Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in yarın oynanacak Gaziantep FK maçına çıkmama kararı aldığı iddia edildi.

Sport5'in haberine göre 2 futbolcu, Antalyaspor yönetimine kararını iletti ve kulüp bunu anlayışla karşıladı.

"TAKIM İSTEĞİMİZE SAYGI DUYUYOR"

Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in "Ülkeden gelen kötü haberler futbol oynamayı neredeyse imkansız hale getirdi. Takım isteğimize saygı duyuyor ve bize tam destek veriyor. Bunun için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandığı haber detayında yer aldı.

Yine haberde 2 futbolcunun maç öncesi yapılacak saygı duruşunda yer almak istemedikleri vurgulandı.

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Son dakika haberi: Antalyaspor'da flaş gelişme! İsrailli futbolcular...
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