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Giriş Tarihi: 20.10.2023 18:22 Son Güncelleme: 20.10.2023 18:25

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi flaş hakem açıklaması!

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Galatasaray derbisi öncesi flaş hakem açıklaması!

Son dakika haberi: Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi siyah beyazlılardan flaş bir açıklama geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, maçın hakemi ile igili flaş ifadeler kullandı. İşte o açıklama...

Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi siyah beyazlılardan flaş bir açıklama geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, maçın hakemi ile igili flaş ifadeler kullandı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı müsabakaya Halil Umut Meler'in atanmasıyla ilgili açıklamada bulundu:

"Galatasaray – Beşiktaş maçına form grafikleri göz önünde bulundurulduğunda kamuoyunda yapay zeka tarafından Ali Şansalan'ın atanması yönünde bir beklenti vardı.

Ali Şansalan'ın maça atanacağı bilgisini alan Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Erden Timur, Halil Umut Meler'in görevlendirilmesi için kasıtlı olarak Şansalan'ı gündeme taşımıştır.

Halil Umut Meler'in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz.

Federasyondan Galatasaray'a bir bilgi akışı var. Erden Timur'un ortada hiçbir şey yokken Ali Şansalan'ın ismini kullanması tesadüf olamaz.

Halil Umut Meler maçın son düdüğünü çaldığında bu atamada art niyet olup olmadığını anlamış olacağız. Meler, umarız başka bir planın parçası olarak bu maça atanmamıştır. Kendisinden derbiyi adaletli şekilde yöneterek herhangi bir planın parçası olmadığını göstermesini bekliyoruz."

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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi flaş hakem açıklaması!
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