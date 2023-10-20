Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Trezeguet ve Bardhi idmanda
Giriş Tarihi: 20.10.2023 13:35

Trabzonspor'da Trezeguet ve Bardhi idmanda

DHA
Trabzonspor’da Trezeguet ve Bardhi idmanda

Trabzonspor, ligin 9. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü. Dünkü idmana katılmayan Trezeguet ve Enis Bardhi takımın bugünkü idmanına katıldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma, 5'e 2 çalışması, geniş alan oyunları ve çift kale maç yaptı.

TREZEGUET VE BARDHI İDMANDA
Ayak bileğinde burkulma yaşadığı için dün idmana çıkmayan Trezeguet bugünkü idmanda fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Yine gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü idmanda yer almayan Bardhi de bugün takım çalışmasına katıldı.

Sakatlığı bulunan Hüseyin, Bakasetas, Fernandez ve Orsic bugünkü idmanda da yer almadı. Bileği burkulduğu için dün düz koşu yapan Onuachu idmanda yer alırken, Pepe de hem takımla çalıştı, hem de bireysel çalışmasına devam etti.

Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”
Hamas liderinden Gazze uyarısı: Bölgesel savaşa dönüşebilir
Son dakika: ABD İsrail'e atılan füzeleri engelledi! Savaş gemileri 'Kalkan' oldu
SON DAKİKA | Biden'dan İsrail'e "eşi benzeri görülmemiş" destek: Kongre'ye sunacağız
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrail gerçeği
Son dakika: UEFA açıkladı! İsrail için flaş karar...
‘ABD, kalıcı bir kopuşun arifesinde’
Başkan Erdoğan: Sağlıkta yapay zeka teknolojileri ufkumuzu açacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Trezeguet ve Bardhi idmanda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA