Burak Yılmaz'dan maç sonu açıklaması: "Lige kesinlikle havlu atmadık"





"LİGE KESİNLİKLE HAVLU ATMADIK"

Lige havlu atmadıklarını vurgulayan Burak Yılmaz, "Hepimizin bildiği gibi futbol oynarken 9, 8 puanlardan gelip neler yaşadığımızı biliyorum. Lige kesinlikle havlu atmadık. Ümraniye'de asla kaos ortamımız yok. Perşembe günü Avrupa maçımız var. Ona konsantre olacağız. Gaziantep maçımız var. Taraftarımız, Gaziantep maçında yüzde yüz desteğini verecek. Beşiktaş taraftarı takımına sahip çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Sarı kart gördüğü pozisyonlar ilgili de konuşan Yılmaz, "Hakeme topa değiyor ya da dışarıda dedim. Penaltı ile alakalı. Öyle bağırdım ve güzelce haksız bir şekilde bana sarı kart gösterdi. Doğru söylemişim" dedi.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi için ise Burak Yılmaz, "Icardi çok değerli bir oyuncu. Allah yolunu açık etsin. İnşallah Bayern Münih maçında bizleri gururlandırırlar" şeklinde konuştu.