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Giriş Tarihi: 21.10.2023 12:06 Son Güncelleme: 21.10.2023 12:16

Erden Timur'dan Fenerbahçe açıklaması! "Şeffaf, doğru bir arınma istiyoruz"

Erden Timur’dan Fenerbahçe açıklaması! Şeffaf, doğru bir arınma istiyoruz

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Anıtkabir ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Timur, canlı yayındaki iddialarının, Fenerbahçe tarafından TFF'ye araştırılması yönünde başvuru yapması için "Amacımız gerçekten şeffaf, doğru bir arınma olsun. Bunu istiyoruz" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulübün Anıtkabir ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Timur, "Bizim için çok gurur verici. Buradaki enerji muazzam. Memleketimizin birlikteliği, kutuplaşmanın tam aksine birleşmeye ihtiyacı var. Atatürk'ün çizdiği yol, her zaman birleşme yolu. O yol, geleceğimizi aydınlatıyor. Galatasaray olarak biz de her zaman bu yolda ilerliyoruz. 100. yılda burada bulunmak onur verici. İnşallah daha nice 100 yıllara insanlar bu yoldan ayrılmazlar" dedi.

FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSUNA CEVAP
Canlı yayındaki açıklamalarının ardından Fenerbahçe'nin TFF'ye iddialarının araştırılması yönünde başvuru yaptığı hatırlatılan Erden Timur, "Gündemi değiştirmek doğru olmaz. Amacımız gerçekten şeffaf, doğru bir arınma olsun. Bunu istiyoruz. İnşallah kulüp olarak başkanımız liderliğinde müracaat yapacağız. İnşallah Türk futbolu adına güzel bir arınma olacak bir şeye vesile olmuş oluruz. Temennimiz bu yönde" cevabını verdi.

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Erden Timur'dan Fenerbahçe açıklaması! "Şeffaf, doğru bir arınma istiyoruz"
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