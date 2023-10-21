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Giriş Tarihi: 21.10.2023 12:02

FIFA, Neymar için 7.5 milyon Euro tazminat ödeyecek

FIFA, Neymar için 7.5 milyon Euro tazminat ödeyecek

FIFA, Brezilya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası sezon sonuna kadar sahalardan uzak kalması beklenen Neymar için Al Hilal'e tazminat ödeyecek. FIFA'nın ödeyeceği maksimum tazminat miktarının 7.5 milyon Euro ile sınırlı olduğu ifade edildi.

Uruguay ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, bıçak altına yatacak. Yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar sahalardan uzak kalması beklenirken FIFA, futbolcu uluslararası bir müsabakada 28 günden fazla sakatlandığı için kulübü Al Hilal'e tazminat ödeyecek.

Marca'da yer alan habere göre, FIFA'nın ödeyeceği maksimum tazminat miktarı 7.5 milyon Euro'dan fazla değil. Yaz transfer döneminin en bomba imzalarından olan Neymar, PSG'den ayrılarak Al-Hilal'in yolunu tutmuştu. Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan ekibinde 5 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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FIFA, Neymar için 7.5 milyon Euro tazminat ödeyecek
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