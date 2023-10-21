Gökhan Keskin’den derbi yorumu: İhtiyacı olan saldıracak

"ABOUBAKAR'IN İTİCİ GÜCÜ ICARDI"

- Aslında en merak edilen de İcardi ile Aboubakar'ın ne yapacağı. Kimi önde görüyorsunuz?

"Aboubakar, Galatasaray'ın oyuncusu olsa herkes onu öne çıkaracak. Çünkü biz başarıya endeksli bir topluluğuz. Ben ne kadar Aboubakar desem de herkes İcardi diyecek. Ronaldo-Messi rekor üstüne rekor kırıyor, hâlâ hangisi iyi tartışması yapılıyor. İkisi de aslında birbirinin itici gücü. Aboubakar'ın daha ön planda olması gerek çünkü onun galibiyete daha çok ihtiyacı var. Daha çok isteyen taraf Beşiktaş olacak. İhtiyacı olan taraf da daha çok saldıracak."

"TARAFTAR KARARI KAFA KARIŞTIRICI"

- Taraftara izin çıktı. Rams Park'ta Beşiktaşlı futbolseverler de olacak. Alınan bu kararı nasıl değerlendirirsiniz?

"Doğrusu bu kararı pek anlayamadım. Bugüne kadar taraftarın alınmamasını hep güvenlik sorunu olarak açıkladılar. Şimdi ne değişti? O zaman komplo teorileri düşünmeye başlıyorsun. Demek ki Galatasaray, Beşiktaş'ı rakip olarak görmüyor. Fenerbahçe'yi görüyor."

"KAYBEDERSE 3-4 ADAY BİRDEN ÇIKAR"

- RAMS Park'tan Burak Yılmaz galibiyetle çıkarsa ne olur?

"Ahmet Nur Çebi yeniden seçime girme kararı alır. Çebi, kazanırsa Burak için en azından sezon sonuna kadar takımın başında kalma durumu belirir.

- Aksi olur da kaybederse?

"Beşiktaş camiası karışır. Başkan adayları çıkmaya başlar. Çebi seçime girmez. O zaman 3-4 aday çıkar. Burak hocanın da geleceği, yeni yönetimin elinde olur. Her yeni gelen yönetim bir hoca vaadi veriyor ya Beşiktaş çalkalanmaya başlar."