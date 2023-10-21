Gökhan Keskin’den derbi yorumu: İhtiyacı olan saldıracak

12 yıl formasını taşıdığı Beşiktaş'ın efsaneleri arasına adını yazdıran, Milli Takım'ın da önemli isimlerinden biri olan eski futbolcu Gökhan Keskin, bugün oynanacak G.Saray-Beşiktaş maçı öncesi SABAH SPOR'un konuğu oldu. Futbol bayramı olan derbilerin atmosferini yorumlayan Keskin, SABAH Spor'dan Yasemin Yıldırım'ın sorularını yanıtladı:
Büyük gün geldi çattı. Beşiktaş'ta karışık bir ortam var. Kongre kararı alındı. Burak Yılmaz, hocalık kariyerindeki ikinci maçında G.Saray'a karşı sahada olacak. Karşısında ise şampiyonluklar yaşamış bir Okan Buruk var. Ne bekliyorsunuz derbiden?
"Beşiktaş'ın geleceğini ilgilendiren bir maç. Başkan Ahmet Nur Çebi seçime girip girmeme kararını derbinin sonucuna göre verecek. Burak'ın görev süresi bu maçın sonucuna göre belirlenecek. Onun da ayağına bir fırsat geldi. Futbol hayatında başarılıydı ama teknik adamlık başka bir şey. Karşısında Okan hoca var. Geçtiğimiz sene şampiyon oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. O da dalgalı denizlerden geldi ama kendini ispat etti. Şu anda kağıt üzerinde Galatasaray favori görünüyor ama Beşiktaş'ın geleceğini ilgilendiren maç. O yüzden favori yok."
"GERİ DÖRTLÜ YABANA ATILMAZ"
- Kadro karşılaştırması yaparsak mevki mevki nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz?
"Beşiktaş'in kalesinde Mert, sakatlığı yeni atlattı. Muslera, bildiğiniz Muslera. Galatasaray'ın son zamanlardaki tüm başarılarında imzası olan, sakatken bile oynayan bir isim. Defans açısından bir takım problemler var. Nelsson sürekli gündemi meşgul ediyor. Sanchez ve Abdülkerim formda olduğu zaman ister istemez Nelsson yedek kalıyor. Sacha Boey, Angelino aynı şekilde. Beşiktaş'ın da yabana atılmayacak bir geri dörtlüsü var. Rosier, Onur, Colley, Amartey… Colley-Amartey olacak gibi, Masuaku tercih edilir mi? Son maçta enteresan bir sol bek oynattı (Bakhtiyor), yine o olabilir mi? Takım olarak tek tek karşılaştırdığınız zaman Galatasaray gibi duruyor. Oyuncu oyuncu bakıyoruz, maça çıkınca çok farklı oluyor. Amir'in geçen seneki Galatasaray performansını hatırlayın, çok iyi oynayıp bir de gol atmıştı."
"OKAN BURUK, BAYERN'İ DÜŞÜNÜR"
- Takımların bu maç öncesi artı ve eksileri nedir?
"Beşiktaş'ın artısı, kazanmayı çok istemesi. Okan hocanın önünde salı günü oynayacağı Bayern Münih maçı var. Beşiktaş maçının her türlü telafisi olur ama Münih müsabakasının telafisi zor. Futbolcunun piyasası açısından da o maç önemli. Beşiktaş'ın da Avrupa maçı var ama o karşılaşma bu derbinin gerisinde."
"ABOUBAKAR'IN İTİCİ GÜCÜ ICARDI"
- Aslında en merak edilen de İcardi ile Aboubakar'ın ne yapacağı. Kimi önde görüyorsunuz?
"Aboubakar, Galatasaray'ın oyuncusu olsa herkes onu öne çıkaracak. Çünkü biz başarıya endeksli bir topluluğuz. Ben ne kadar Aboubakar desem de herkes İcardi diyecek. Ronaldo-Messi rekor üstüne rekor kırıyor, hâlâ hangisi iyi tartışması yapılıyor. İkisi de aslında birbirinin itici gücü. Aboubakar'ın daha ön planda olması gerek çünkü onun galibiyete daha çok ihtiyacı var. Daha çok isteyen taraf Beşiktaş olacak. İhtiyacı olan taraf da daha çok saldıracak."
"TARAFTAR KARARI KAFA KARIŞTIRICI"
- Taraftara izin çıktı. Rams Park'ta Beşiktaşlı futbolseverler de olacak. Alınan bu kararı nasıl değerlendirirsiniz?
"Doğrusu bu kararı pek anlayamadım. Bugüne kadar taraftarın alınmamasını hep güvenlik sorunu olarak açıkladılar. Şimdi ne değişti? O zaman komplo teorileri düşünmeye başlıyorsun. Demek ki Galatasaray, Beşiktaş'ı rakip olarak görmüyor. Fenerbahçe'yi görüyor."
"KAYBEDERSE 3-4 ADAY BİRDEN ÇIKAR"
- RAMS Park'tan Burak Yılmaz galibiyetle çıkarsa ne olur?
"Ahmet Nur Çebi yeniden seçime girme kararı alır. Çebi, kazanırsa Burak için en azından sezon sonuna kadar takımın başında kalma durumu belirir.
- Aksi olur da kaybederse?
"Beşiktaş camiası karışır. Başkan adayları çıkmaya başlar. Çebi seçime girmez. O zaman 3-4 aday çıkar. Burak hocanın da geleceği, yeni yönetimin elinde olur. Her yeni gelen yönetim bir hoca vaadi veriyor ya Beşiktaş çalkalanmaya başlar."
"MELER'DE ÇAKIR POTANSİYELİ VAR"
- Futbolcuların mücadelesi kadar hakemin performansı da önemli. Çünkü biz bu ülkede hakemleri çok konuşuyoruz. Halil Umut Meler derbiye etki eder mi?
"İnşallah etmez. Aslında Halil Umut Meler'i geri plana aldık biraz. Sezon başından bu yana daha ön planda olması gerekirdi. Onun arkasında duran yok. Durulsa bir Cüneyt Çakır potansiyeli var. Maç önünde kimsenin konuşmayacağı bir isim gibi duruyor ama 90 dakikanın sonunda inşallah hatalarıyla gündeme gelmez. Sahada bitecek bir maç olur."
"3-2'LİK MAÇ UNUTULMAZ"
- Unutamadığınız bir derbi anınız var mı?
"1990-91 sezonu, zaten o sezonu biz şampiyon bitirmiştik. Deplasmanda G.Saray'a karşı 2-0 gerideydik, 3-2 kazandık. Tanju ve Ulvi abinin kendi kalesine attığı golle daha maçın başında 2-0 geriye düştük. Ali Gültiken iki gol attı, soyunma odasına beraberlikle gittik. Feyyaz'ın golüyle de 3-2 kazandık."