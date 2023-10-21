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Giriş Tarihi: 21.10.2023 18:06

Konyaspor'a evinde Pendik şoku!

Konyaspor’a evinde Pendik şoku!

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor evinde Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti Erencan Yardımcı ve Diaby'nin golleri getirirken, Konya'nın tek golünü ise Moreno kaydetti. Bu sonuçla Pendikspor puanını 7'ye yükseltirken, Konyaspor ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor evinde Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti Erencan Yardımcı ve Diaby'nin golleri getirirken, Konya'nın tek golünü ise Moreno kaydetti. Bu sonuçla Pendikspor puanını 7'ye yükseltirken, Konyaspor ise 9 puanda kaldı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
14. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Moreno'nun ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği topu kaleci Erdem çelerek gole izin vermedi.
42. dakikada Cicaldau'nun ceza yayı sol çaprazından direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı.
44. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Pendikspor savunması uzaklaştırmaya çalışırken Cicaldau araya girdi ve bekletmeden topu ceza alanı içi sol çaprazından kaleye gönderdi. Savunmaya da çarpan topu kaleci Erdem son anda çelmeyi başardı ve meşin yuvarlak uzak direğin dibinden kornere çıktı.

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Konyaspor'a evinde Pendik şoku!
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