Konyaspor’a evinde Pendik şoku!

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor evinde Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti Erencan Yardımcı ve Diaby'nin golleri getirirken, Konya'nın tek golünü ise Moreno kaydetti. Bu sonuçla Pendikspor puanını 7'ye yükseltirken, Konyaspor ise 9 puanda kaldı.