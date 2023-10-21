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Giriş Tarihi: 22.10.2023 01:03

Manchester United, Sheffield United'ı 2 golle geçti

AA
Manchester United, Sheffield United’ı 2 golle geçti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, İngiltere Premier Lig maçında deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar'ın gollerini McTominay ve Dalot kaydetti.

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, rakibi Sheffield United'ın karşısında 28. dakikada iskoç oyuncusu Scott McTominay'ın golüyle 1-0 öne geçti.

DALOT 3 PUANI GETİRDİ

Sheffield United, 34. dakikada Oliver McBurnie'nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Manchester United, 77. dakikada Diogo Dalot'un golüyle tekrar öne geçti ve maç da Manchester United'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Premier Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Manchester United, bu galibiyetle ligdeki puanını 15'e yükseltti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk olmuş ve rakibini 3-2 yenmişti.

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Manchester United, Sheffield United'ı 2 golle geçti
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