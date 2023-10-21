Merseyside derbisini kazanan Liverpool oldu! Tribünlerden Gazze’ye destek pankartları

LIVERPOOL TARAFTARINDAN GAZZE'YE DESTEK

Bu arada takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini alan bazı Liverpool taraftarları, Gazzeliler'e destek vermek amacıyla maçta Filistin bayrağı açtı.

"TANRI AŞKINA GAZZE'Yİ KORUYUN"

Anfield Road tribünlerde dikkat çeken bir pankartta ise şöyle yazıyordu: "Tanrı aşkına Gazze'yi koruyun".