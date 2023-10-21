Merseyside derbisini kazanan Liverpool oldu! Tribünlerden Gazze’ye destek pankartları

Premier Lig'in 9. haftasında Merseyside derbisinde Liverpool ile Everton, Anfield Road'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Ashley Young 37. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
SALAH 2 GOLLE YILDIZLAŞTI
Derbinin ikinci yarısında rakip sahada baskısını artıran Liverpool'da Mohamed Salah 75. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Everton ise girdiği pozisyonlardan gol bulamazken, 90+7. dakikada ev sahibinde hızlı gelişen atak golle sonuçlandı. Darwin Nunez'in pasında Salah, kendisinin ve Liverpool'un ikinci golüne imza attı.
SALAH GERRARD'I YAKALADI
Everton filelerini iki kez havalandıran Salah, kariyerinin 201. lig golüne ulaşırken, Anfield'da attığı 104 golle Steven Gerrard ve Kenny Dalglish'i yakaladı.
Ligde son iki maçında puan kaybeden Liverpool, bugünkü galibiyetle puanını 20'ye çıkardı. Everton ise 7 puanda kaldı Liverpool gelecek hafta evinde Nottingham Forest ile mücadele edecek. Everton ise West Ham United'a konuk olacak.
LIVERPOOL TARAFTARINDAN GAZZE'YE DESTEK
Bu arada takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini alan bazı Liverpool taraftarları, Gazzeliler'e destek vermek amacıyla maçta Filistin bayrağı açtı.
"TANRI AŞKINA GAZZE'Yİ KORUYUN"
Anfield Road tribünlerde dikkat çeken bir pankartta ise şöyle yazıyordu: "Tanrı aşkına Gazze'yi koruyun".