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Giriş Tarihi: 21.10.2023 17:42 Son Güncelleme: 21.10.2023 18:07

Merseyside derbisini kazanan Liverpool oldu! Tribünlerden Gazze'ye destek pankartları

İHA
Merseyside derbisini kazanan Liverpool oldu! Tribünlerden Gazze’ye destek pankartları

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Anfield Road’da oynanan Merseyside derbisini Liverpool, Mohamed Salah’ın iki golüyle kazandı. Maç fazlasıyla lider olan Liverpool'da yıldız oyuncu Salah, attığı gollerle birlikte Steven Gerrard'ı yakalamış oldu. Ayrıca Liverpool'lu taraftarlar Gazze'ye destek amacıyla tribünlerde Filistin bayrağı açtı.

Premier Lig'in 9. haftasında Merseyside derbisinde Liverpool ile Everton, Anfield Road'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Ashley Young 37. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SALAH 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Derbinin ikinci yarısında rakip sahada baskısını artıran Liverpool'da Mohamed Salah 75. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Everton ise girdiği pozisyonlardan gol bulamazken, 90+7. dakikada ev sahibinde hızlı gelişen atak golle sonuçlandı. Darwin Nunez'in pasında Salah, kendisinin ve Liverpool'un ikinci golüne imza attı.

GOLDEN SONRA SEVİNMEDİ

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili hafta içi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salah, bugün attığı gollerde sevinç yaşamadı.

SALAH GERRARD'I YAKALADI

Everton filelerini iki kez havalandıran Salah, kariyerinin 201. lig golüne ulaşırken, Anfield'da attığı 104 golle Steven Gerrard ve Kenny Dalglish'i yakaladı.

Ligde son iki maçında puan kaybeden Liverpool, bugünkü galibiyetle puanını 20'ye çıkardı. Everton ise 7 puanda kaldı Liverpool gelecek hafta evinde Nottingham Forest ile mücadele edecek. Everton ise West Ham United'a konuk olacak.

LIVERPOOL TARAFTARINDAN GAZZE'YE DESTEK

Bu arada takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini alan bazı Liverpool taraftarları, Gazzeliler'e destek vermek amacıyla maçta Filistin bayrağı açtı.

"TANRI AŞKINA GAZZE'Yİ KORUYUN"

Anfield Road tribünlerde dikkat çeken bir pankartta ise şöyle yazıyordu: "Tanrı aşkına Gazze'yi koruyun".

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Merseyside derbisini kazanan Liverpool oldu! Tribünlerden Gazze'ye destek pankartları
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