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Giriş Tarihi: 21.10.2023 19:35

Serie A'da Napoli, Hellas Verona'yı 3-1 yendi

AA
Serie A’da Napoli, Hellas Verona’yı 3-1 yendi

Serie A'da Napoli, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.

Ligin 9. hafta mücadelesinde, son şampiyon Napoli, konuk olduğu rakibine karşı ilk yarıyı 27. dakikada Matteo Politano ve 43. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golleriyle 2-0 önde geçti.

Napoli, Kvaratskhelia'nın 55. dakikadaki golüyle 3-0 öne geçerken Hellas Verona, Darko Lazovic'in 60 dakikada kaydettiği gol ile farkı tekrar ikiye indirdi. Maçın geri kalan bölümünde başla gol olmayınca Napoli, maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla, Napoli 17 puana çıkarak zirve takibini sürdürürken Hellas Verona ise 8 puanda kaldı.

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Serie A'da Napoli, Hellas Verona'yı 3-1 yendi
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