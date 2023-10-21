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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Süper şölen Suudi Arabistan’da

Süper şölen Suudi Arabistan’da

Turkuvaz Medya’nın yayıncısı olduğu G.Saray ve F.Bahçe’nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa karşılaşması, 30 Aralık’ta Riyad’da oynanacak. Dev mücadele 20.00’de başlayacak

Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu dev mücadele, 30 Aralık Cumartesi günü Suudi Arabistan'da oynanacak. Başkent Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'taki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. İki takımın da 2.5 milyon dolar gelir elde edeceği, otel ve konaklama masraflarının da karşılanacağı öğrenildi. Ezeli rakipler, bir hafta önce 24 Aralık'ta da ligde kozlarını paylaşacak. Bu arada Arabistan basını, 'Riyad Sezonu' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan maçtan önce Türk sanatçıların da konser vereceğini belirtti.

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Süper şölen Suudi Arabistan’da
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