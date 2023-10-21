Süper şölen Suudi Arabistan’da

Turkuvaz Medya’nın yayıncısı olduğu G.Saray ve F.Bahçe’nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa karşılaşması, 30 Aralık’ta Riyad’da oynanacak. Dev mücadele 20.00’de başlayacak
Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu. Turkuvaz Medya'nın yayıncısıolduğu dev mücadele, 30 AralıkCumartesi günü Suudi Arabistan'da oynanacak. Başkent Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'taki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. İki takımın da2.5 milyon dolar gelir elde edeceği, otel vekonaklama masraflarının da karşılanacağıöğrenildi. Ezeli rakipler, bir hafta önce 24 Aralık'ta da ligde kozlarını paylaşacak. Bu arada Arabistan basını, 'Riyad Sezonu' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan maçtan önce Türk sanatçıların dakonser vereceğini belirtti.