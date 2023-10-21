Süper şölen Suudi Arabistan’da

Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu.Suudi Arabistan'da oynanacak. Başkent Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'taki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.Ezeli rakipler, bir hafta önce 24 Aralık'ta da ligde kozlarını paylaşacak. Bu arada Arabistan basını, 'Riyad Sezonu' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan maçtan önce