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Giriş Tarihi: 21.10.2023 15:57

TFF'den açıklama: Tüm maçlarda Gazze için saygı duruşunda bulunulacak

TFF’den açıklama: Tüm maçlarda Gazze için saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 1 hafta boyunca tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda Gazze'de hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu olacağını açıkladı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Bugünden itibaren bir hafta boyunca oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda Gazze'de hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu olacaktır. Futbolcularımız ve hakemlerimiz sahaya kollarında siyah bantlar ve pankartlarla çıkacaklardır.

Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için ortaya konan her türlü gayreti takdir ediyor, başta Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorumuz ve Milli Takımlar resmi sponsorumuz olan Trendyol'un bugün açıkladığı insani yardımı çok kıymetli buluyoruz."

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TFF'den açıklama: Tüm maçlarda Gazze için saygı duruşunda bulunulacak
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