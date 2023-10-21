UEFA’dan Galatasaray’a para cezası! Manchester United’ın zararı da karşılanacak

ERTELEMELİ BİLET CEZASI

Sahaya madde atılmasından dolayı 30 bin Euro, meşale yakılmasından dolayı 3 bin 500 Euro, zarar verici hareketlerden dolayı 8 bin Euro ve taraftarın neden olduğu rahatsızlık nedeniyle 10 bin Euro ceza verildi. Sahaya madde atılması sebebiyle kulübe bilet satışında kısıtlama da getirildi. Karar uyarınca Galatasaray'ın sıradaki Avrupa kupası maçında deplasmana gidecek taraftarına, bilet satmaktan men edildiği duyuruldu. Ancak bu cezanın, iki yılllık bir ertelemeye tabi olacağı eklendi.