Derbi sonrası Josef de Souza’dan olay paylaşım!

JOSEF'TEN KIZDIRAN YORUM: PENALTISARAY

Derbinin ardından Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef De Souza, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarını kızdıran bir yorumda bulundu. Brezilyalı oyuncu, 68 milyon takipçisi olan bir spor hesabının yaptığı Icardi paylaşımına "PenaltiSaray" yorumunu yaptı.