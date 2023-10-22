Derbi sonrası Josef de Souza’dan olay paylaşım!

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. Dün Galatasaray rakibi Beşiktaş'ı Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek ligde 8'de 8 yaptı.
JOSEF'TEN KIZDIRAN YORUM: PENALTISARAY
Derbinin ardından Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef De Souza, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarını kızdıran bir yorumda bulundu. Brezilyalı oyuncu, 68 milyon takipçisi olan bir spor hesabının yaptığı Icardi paylaşımına "PenaltiSaray" yorumunu yaptı.
Bu yorumdan sonra Beşiktaşlı taraftarlar tarafından kısa sürede beğeniyle karşılanırken, Galatasaray taraftarları Josef'e tepkiler gösterdi. Deneyimli futbolcu bu sezon başında sözleşmesi sona ermiş ve Çin ekibi BJ Guoan'a transfer olmuştu.