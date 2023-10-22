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Giriş Tarihi: 22.10.2023 18:27 Son Güncelleme: 22.10.2023 18:27

Derbi sonrası Josef de Souza'dan olay paylaşım!

Derbi sonrası Josef de Souza’dan olay paylaşım!

Süper Lig'de dün Galatasaray rakibi Beşiktaş'ı Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Derbi sonrası Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef De Souza, Instagram'da Galatasaray taraftarını kızdıran bir yorumda bulundu. Yapılan yorumdan sonra birçok Galatasaray taraftarı oyuncuya tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. Dün Galatasaray rakibi Beşiktaş'ı Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek ligde 8'de 8 yaptı.

JOSEF'TEN KIZDIRAN YORUM: PENALTISARAY

Derbinin ardından Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef De Souza, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarını kızdıran bir yorumda bulundu. Brezilyalı oyuncu, 68 milyon takipçisi olan bir spor hesabının yaptığı Icardi paylaşımına "PenaltiSaray" yorumunu yaptı.

Bu yorumdan sonra Beşiktaşlı taraftarlar tarafından kısa sürede beğeniyle karşılanırken, Galatasaray taraftarları Josef'e tepkiler gösterdi. Deneyimli futbolcu bu sezon başında sözleşmesi sona ermiş ve Çin ekibi BJ Guoan'a transfer olmuştu.

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Derbi sonrası Josef de Souza'dan olay paylaşım!
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