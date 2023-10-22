Servet Çetin'den istifa çağrılarına yanıt: "Hiçbir takıma boyun bükmedik"

"HİÇBİR ZAMAN EZİK FUTBOL OYNAMADIK"

'Maç sonu taraftarlar sizi istifaya davet etti. Neler söylersiniz?' sorusuna Servet Çetin, "Gayet normal, şunu da göz ardı etmesinler, bizden çok daha fazla ücretle oyuncu alan takımlar var. Bizim altımızdalar, biraz da böyle baksınlar. Bu takım daha iyi olacak. Buna eminim. Hiçbir zaman ezik bir futbol oynamadık. Hep galip gelecek oyun oynadık. İçeride kazanmamak böyle devam ederse oyuncular anlamında eksiklik yapabilir. İçeride kazanmamak büyük bir problem gibi gözüküyor ama dışarıdan 3 puan da alıyoruz. Biz kendimize güveniyoruz zor maçları da kazanacağız" diye cevap verdi.