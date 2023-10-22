Son dakika Fenerbahçe haberi: Devler Fenerbahçeli yıldızlar için geliyor!

Fenerbahçe'nin yenilmez futbolu oyuncularını da parlattı. Sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri, Avrupa takımlarının transfer listelerine girdi. Geçen sezondan bu yana yakın markajda olan Ferdi Kadıoğlu'na, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski de eklendi. Milli ara sonrası bugün Kadıköy'de oynanacak Hatayspor karşılaşmasında bu 4 ismi izlemek için Avrupa'nın farklı ekiplerinin scoutları tribünde yerini alacak. İşte detaylar:



BRIGHT OSAYI-SAMUEL (25)



25 yaşındaki Nijeryalı sağ bek, Jesus döneminde takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Beklediği teklifleri alamayıp, İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istemesiyle fikrini değiştirdi. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ve İngiltere Premier Lig'nden Sheffield United oyuncuyu takip edecek. Osayi, bu sezon 12 resmi maçta 950 dakika süre alırken, 1 gol-3 asistle oynadı.



FERDİ KADIOĞLU (24)



24 yaşındaki futbolcu, geçen seneden bu yana Avrupa ekiplerinin kıskacında. Fenerbahçe şampiyonluk hedefinde kendisine güvendiği için satışına izin vermedi. Hatay maçında Napoli ve Ajax kulübünün göz hapsinde olacak. Sol ve sağ bek ile orta sahanın birçok mevkisinde oynayabilmesi değerini daha da artırıyor. Ferdi, bu sezon 12 maçta 1 gol-1 asiste imza attı.



İSMAİL YÜKSEK (24)



A milli orta saha oyuncusu, Jesus ile birlikte yakaladığı çıkışı, İsmail Kartal'la da sürdürüyor. Milli Takım'ın son iki maçında ortaya koyduğu performans da alkış aldı. Fransa, İspanya ve Almanya Ligi'nden ekipler onun için Kadıköy'de olacak. Ocakta İsmail için kapıyı çalacak kulüplere 'Sezon sonu gelin' denecek. İsmail 14 karşılaşmada 1 gol-2 asistlik katkı verdi.



SEBASTIAN SZYMANSKİ (24)



Polonyalı 10 numara, Arda Güler'i unutturdu. 9.7 milyon Euro'ya kadroya katılan genç oyuncunun en ciddi takipçileri Napoli ve Porto. Son dönemde Liverpool'la da adı ciddi şekilde anılmaya başladı. Sözleşmesi 2027 senesinde bitecek futbolcu konusunda Fenerbahçe'nin tavrı çok net. Astronomik bir rakam olmadan gidemez.



YENİLMEZLERİN DÜELLOSU



Bu sezon 16'da 16 yapan, Süper Lig'de 8 maçını da kazanan Fenerbahçe, 3 galibiyet- 5 beraberlikle yoluna namağlup devam eden Hatayspor'u konuk edecek. Lig tarihinde 'Sezona en iyi başlayan takım' unvanını 14 yıl sonra egale eden sarı-lacivertliler, bugün kazanıp bunu 9 maça çıkarmak ve rekoru tek başına ele geçirmek istiyor. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Futbolculuk döneminde 17 yıl Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde 3 kez sarı-lacivertlilere rakip oldu. 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.



İDEAL 11 SAHADA



F.Bahçe'de İsmail Kartal, Hatay karşısına ideal kadrosuyla çıkacak. Kale Livakovic'e emanet edilecek, sakatlığını atlatan Djiku 11'de olacak. Sürpriz yaşanırsa milli takımda başarılı bir performans sergileyen Samet Akaydın 11'de olacak. Sakatlığı atlatan Cengiz'in gidişatına göre son 10 dakika kendini denemesi bekleniyor. King, Serdar Aziz ve Emre Mor ise sakatlıkları nedeniyle yoklar