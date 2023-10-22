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Giriş Tarihi: 22.10.2023 11:42

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'den büyük başarı! Hagi'yi geride bıraktı...

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’den büyük başarı! Hagi’yi geride bıraktı...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray-Beşiktaş maçının 26. dakikasında Arjantinli yıldız Mauro Icardi perdeyi açtı, 30’da Mert atılınca Kartal eksildi. 69’da Chamberlain, dengeyi sağladı. 82’de penaltıdan fileleri sarsan İcardi 2. kez ‘Aşkın olayım’ şarkısını çaldırdı.

Galatasaray-Beşiktaş maçının 26. dakikasında Arjantinli yıldız Mauro Icardi perdeyi açtı, 30'da Mert atılınca Kartal eksildi. 69'da Chamberlain, dengeyi sağladı. 82'de penaltıdan fileleri sarsan İcardi 2. kez 'Aşkın olayım' şarkısını çaldırdı.

50 YILLIK REKOR

Bu sezon ilk yarılarda kalesini gole kapatan G.Saray, dün de bu istatistiğini sürdürdü. Beşiktaş'a ilk 45 dakikada şans tanımayan Aslan, 1972-73'ten sonra ilk kez bir sezonun ilk 9 lig maçında ilk yarılarda gol yemedi.

HAGI'Yİ GEÇTİ

G.Saray'ın yıldızı Mauro İcardi, derbiye damgasını vururken kulübün de tarihine geçti. Arjantinli yıldız, dün iki kez Beşiktaş ağlarını sarsarken G.Saray'ın lig tarihinde en çok derbi golü atan oyuncusu oldu. Daha önce F.Bahçe'ye karşı 2 gol kaydeden, Trabzon'un filelerini 3 kez havalandıran İcardi, siyah-beyazlı takıma da düne kadar 3 gol bulmuştu. Toplamda Beşiktaş ağlarına 5 gol bırakan ve derbilerde 10 gol atan Tangocu, G.Saray efsanesi Hagi'yi (8) geride bırakarak rekor kırdı.

ŞOK! ICARDI SAKATLANDI

Maçın bitimine 10 dakika kala sakatlanan İcardi, oyuncu değişiklik hakkı bittiği için mücadele edip takımını eksik bırakmadı. Sakat sakat oynayan Arjantinli yıldız, sahadan sekerek ayrıldı. Kulüp Doktoru Yener İnce, "İcardi'nin durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Sekiyor olması can sıkıcı ama. Ciddi bir şey olmasa yürürken sekmezdi" dedi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'den büyük başarı! Hagi'yi geride bıraktı...
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