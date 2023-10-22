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Giriş Tarihi: 22.10.2023 13:46 Son Güncelleme: 22.10.2023 13:48

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması! Son durumu...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Mauro Icardi açıklaması! Son durumu...

Son dakika haberi: Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Süper Lig'in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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Son dakika haberi: Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması! Son durumu...
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