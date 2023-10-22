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Giriş Tarihi: 22.10.2023 12:43

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan başlangıç uyarısı!

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı’dan başlangıç uyarısı!

Son dakika Trabzonspor haberi: Ligde yarın oynayacakları Alanyaspor maçının önemine dikkat çeken Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Kazanıp devamını getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını yarınki Alanyaspor maçına büyük bir motivasyonla hazırlıyor. İkinci dönemine iyi bir başlangıç yapmakta kararlı olan tecrübeli çalıştırıcı oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, "Başlangıçlar çok önemlidir, iyi başlayıp sonunu da iyi getirmemiz gerekiyor. Şu an kazanmamız çok önemli. Taraftarlarımız her zaman destek oldular, yine yanımızda olacaklardır. Trabzonspor kazandığında herkes mutlu oluyor, bunu çok iyi biliyorum. O yüzden çıkıp kazanıp herkesi mutlu etmek bizim görevimiz" şeklinde konuştu.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan başlangıç uyarısı!
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