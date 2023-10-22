Volkan Demirel'den flaş sözler: "Hatalı olan bendim"

Sistemi kendisinin seçtiğini ve hatanın kendisinde olduğunu vurgulayan Volkan Demirel, "İlk yarısı eleştiriye açık ama bu sistemi ben seçtim. Neden ben seçtim. Bizler hoca olarak rakip takıma göre bir sistem yapıyoruz. Bu plan tutunca iyi, tutmayınca da kötü hoca oluyoruz. Bugünkü planımız Fenerbahçe'nin yaptığımız analizlerde geçişlerde stoper ve bek arasına koşularla gol aradıklarını gördük. Düşündüğünüz sahaya yansımıyor. İkinci yarı 3 değişiklik ile oyuna girmeye çalıştık. Skor 3 olduğu için zor oldu. İkinci yarı başlarında kaçırdığımız pozisyonlarımız oldu. Maçı dengeleyebilirdik, frikikten gol yedik. Toplamaya başladık ama maç zora girdi" şeklinde konuştu.