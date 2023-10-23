Balotelli’den ‘one minute’ paylaşımı

Adana Demirspor’un İtalyan yıldızı, 12.2 milyon takipçili hesabından Erdoğan’ın 2009’daki videosunu paylaşarak İsrail’e tepki gösterdi
İsviçre Ligi ekibi Sion'dan ayrılarak Adana Demirspor'a geri dönen dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli, İsrail'in Filistin'e yaşattığı vahşete sessiz kalmadı. 33 yaşındakifutbolcu, sosyal medyadaCumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın 2009yılında Dünya EkonomikForumu panelindeki 'OneMinute' çıkışının videosunupaylaştı. 12.2 milyon takipçisi olan başarılı golcünün bu mesajı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
2009'da Başbakan olarak Davos'a katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in eski Cumhurbaşkanı Simon Peres'in sözlerinin ardından konuşma sürelerinin adil ayarlanmamasına 'One Minute' diyerek tepki göstermiş ve İsrail'inyıllardır süren zulmünüdile getirmişti.