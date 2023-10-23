Balotelli’den ‘one minute’ paylaşımı

İsviçre Ligi ekibi Sion'dan ayrılarak Adana Demirspor'a geri dönen dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli, İsrail'in Filistin'e yaşattığı vahşete sessiz kalmadı.12.2 milyon takipçisi olan başarılı golcünün bu mesajı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.2009'da Başbakan olarak Davos'a katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in eski Cumhurbaşkanı Simon Peres'in sözlerinin ardından konuşma sürelerinin adil ayarlanmamasınadiyerek tepki göstermiş ve