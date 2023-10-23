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Giriş Tarihi: 23.10.2023

Balotelli’den ‘one minute’ paylaşımı

Balotelli’den ‘one minute’ paylaşımı

Adana Demirspor’un İtalyan yıldızı, 12.2 milyon takipçili hesabından Erdoğan’ın 2009’daki videosunu paylaşarak İsrail’e tepki gösterdi

İsviçre Ligi ekibi Sion'dan ayrılarak Adana Demirspor'a geri dönen dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli, İsrail'in Filistin'e yaşattığı vahşete sessiz kalmadı. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında Dünya Ekonomik Forumu panelindeki 'One Minute' çıkışının videosunu paylaştı. 12.2 milyon takipçisi olan başarılı golcünün bu mesajı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
2009'da Başbakan olarak Davos'a katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in eski Cumhurbaşkanı Simon Peres'in sözlerinin ardından konuşma sürelerinin adil ayarlanmamasına 'One Minute' diyerek tepki göstermiş ve İsrail'in yıllardır süren zulmünü dile getirmişti.

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Balotelli’den ‘one minute’ paylaşımı
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