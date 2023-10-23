Çok ağır sözler!

F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki, karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu. G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un A Spor canlı yayınındaki "Geçen sezon Adana Demir-F.Bahçe maçındaki Mert Hakan'ın elle oynadığı için iptal edilen pozisyonun VAR görüntüsünü eski MHK Başkanı Lale Orta, cep telefonuyla kaydedip Ali Koç'a göndermiş" sözlerine yanıt verdi. Baki,TFF'ye de olayın araştırılmasıyla ilgili başvuruda bulunduk. Gerçekten artık bu kadar yalan, bu kadar sahtekârca algılar Fenerbahçe aleyhine!Fred transferinde de beni aradı. Yaşanan şeyleri, yaşanmamış gibi; yaşanmamış şeyleri de yaşanmış gibi anlatıyor.Alzheimer başlangıcı olabilir. Çok ciddi söylüyorum. Acil şifalar diliyorum" dedi.G.Saray'ın algı yaptığını da belirten Baki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zamanında yok PFDK Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe formasıyla karar veriyormuş falan. Yahu arkadaşlar, hiç konuşmadığımız bir durum var. TFF Başkanı Sayın Büyükekşi, Galatasaray taraftarı. Onu da bırakın, resmi kulüp üyesi. Hiç konuşan yok. Artık kamuoyunun bu yalanlara, bu sahtekarlıklara tenezzül etmemesi gerekiyor."F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından şöyle konuştu: "İlk devre her şey planladığımız gibi başladı ve 3 farkı bulduk. Soyunma odasında da aynı ciddiyetle oynamamız gerektiğini ve 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini söyledim. Ancak bireysel hatalardan goller yedik. İkinci yarıda beklemediğim bir oyun ortaya çıktı. Bundan gerekli dersleri çıkaracağız.Kendi evimizde kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatayspor'a ve Volkan kardeşime başarılar diliyorum. Perşembe günü Ludogorets ile oynayacağımız maça yoğunluğumuzu artırarak çalışacağız. Sonrasında da Pendik maçı var. Bu iki maça odaklıyız."Fenerbahçe'ye rekor üstüne rekor kırdıran İsmail Kartal, kendi kariyer zirvesini de yaşıyor. Tecrübeli hoca 9'da 9 ile 2009-10'da 8'de 8 yapan Daum'u geçti. Sarılacivertli takımla üst üste 9 galibiyet alan Aykut Kocaman'ı da yakaladı.Sarı-lacıvertli taraftarlar, yaşanan olaylardan dolayı 'Gazze'deki zulme dur de' yazılı pankart açarak Filistin halkına desteğini gösterdi. Fenerbahçe tribünlerindeki Filistin bayrağı da dikkat çekti. Ayrıcasloganları atıldı. Ülker Stadı'nın reklam panolarında Mustafa Kemal Atatürk'ün,sözünün İngilizcesi yer aldı. Maç öncesi, Gazze'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.F.Bahçe'ninikinci golünü atan Bright Osayi-Samuel, çok fazla PlayStation oynadığını söyledi. "Oyun ekibine Fred'i de dahil edecek misiniz" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Evet, Fred bizden daha iyi oynuyor.İsmail Kartal ise konuyla ilgili "Bright'ın eksikleri var, hâlâ tam istediğim gibi değil. Dün akşam (önceki akşam) toplantı yaptık onunla.dedim. Söz verdi, oynamayacağını söyledi. Düzeltmesi gereken eksikleri var, onları da düzeltirse 1. sınıf oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.