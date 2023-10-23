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Giriş Tarihi: 23.10.2023

Kongre ateşi yanıyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kongre ateşi yanıyor

Yeniden aday olmayı düşünmeyen Başkan Ahmet Nur Çebi, bugün yönetimiyle toplantı yaparak kongre takvimini netleştirecek. Beklenen tarih 26 Kasım Pazar

Derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak ligde bir darbe daha yiyen Beşiktaş'ta camianın en önemli gündem maddesi seçim... 5 Ekim'deki Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisi sonrası olağanüstü kongre kararı alan siyah-beyazlı yönetim, aradan geçen sürede sandık takvimini açıklamadı. Yaşanan bu belirsizlik, artık ortadan kalkıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, bugün 14.00'te yönetim kurulu üyelerinin tam katılımıyla kulüpte bir toplantı yapacak. Çebi'nin bu toplantıda aday olmayacağını söylemesi ve seçim tarihinin de netleşmesi bekleniyor.

G.SARAY DERBİSİNİ İZLEMEYE GİTMEDİ
Başkanlık koltuğuna 21 Ekim 2019'da oturan Çebi'nin, 4 yıllık süreci artık noktalamayı düşündüğü ve seçime girmeyi düşünmediği kaydedildi. Galatasaray derbisinde de tribünde olmayan Başkan Çebi'nin kulübü seçime götüreceği tarihin 26 Kasım Pazar olması bekleniyor.

KOCADAĞ KARARLI YAMANTÜRK BEKLİYOR
Siyah-beyazlılarda adaylığını uzun süre önce duyuran Hasan Arat dışında, mevcut yönetimde asbaşkanlık görevi yürüten Emre Kocadağ'ın, Çebi'nin olmayacağı seçime adaylığını koyması bekleniyor. Kocadağ'ın, Çebi'nin kararını yönetimine aktarmasıyla birlikte liste görüşmelerini hızlandıracağı ifade edildi. Ayrıca Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de adaylık düşüncesi olduğu ancak henüz net kararını vermediği gelen haberler arasında.

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Kongre ateşi yanıyor
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