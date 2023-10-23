Lyon, Fransa Ligi’nde son sıraya geriledi

Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon, evinde karşılaştığı Clermont'a 2-1 kaybetti. Bu yenilgiyle 3 puanda kalan Lyon, Clermont'un da gerisine düşerek ligde son sıraya yerleşti.Fransa Ligi'nde 7 şampiyonluğu bulunan ekip, bu sezon ligde 9 maçta 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Mavi-beyazlılar, bu sezon 7 gol atarken, kalesinde gördüğü 18 golle ligin en fazla gol yiyen 2. takımı konumunda bulunuyor.Geçtiğimiz sezonu 62 puanla 7. sırada tamamlayan Lyon, bu sene Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazanamamıştı.