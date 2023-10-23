Okan Buruk açıkladı! Mauro Icardi Bayern Münih maçında olacak mı?

"BU MAÇLARA OYUNCULARI HAZIRLAMAK DAHA KOLAY"

Beşiktaş derbisinin ardından maça taktiksel anlamda hazırlanmak için yeterli vakitlerinin olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Derbi oynadık. Pazar sabahı yenileme antrenmanı yaptık. Şimdi tekrar bir antrenmana çıkacağız. Analiz toplantısı yaptık ve rakibimizi anlattık. Maça çok fazla hazırlanma süreciniz olmuyor. Fiziksel olarak oyuncularımızı hazırlamamız gerekiyor. Şu da bir gerçek ki, bu maçlara oyuncuları hazırlamak daha kolay. Onlar kendi içerisinde bu konsantrasyon konusunu çözüyor. Bizim için önemli olan taktiksel olarak ne yapacağımız. Artı yönümüz, kazanarak devam etmek. Bu da bizi yukarılara yükseltiyor. Kazanma inancımız yüksek. Bu maçı da kazanabileceğimizi hayal ediyoruz. Korkmadan, yapacağımızın en iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.

"BİZ HER MAÇI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Galatasaray gibi bir camiada her maç için baskı olduğunu aktaran Okan Buruk, "Baskı hep var. Geçen hafta derbiyi kazanmak zorundaydık. Biz her maçı kazanmak zorundayız. Bunu hep birlikte yaşıyoruz. Baskı altında kafa olarak da hazır oluyoruz. Hedefimiz bu gruptan çıkabilmek. Avrupa'da bütün takımlarımızın başarılı olması önemli. Tekrar insanların aklına Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını sokabilirsek ne mutlu" açıklamasında bulundu.