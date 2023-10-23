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Giriş Tarihi: 23.10.2023

Samsunspor’un hasreti bitmiyor

Samsunspor’un hasreti bitmiyor
Ligin kazanamayan tek takımı Samsunspor'a yeni teknik direktörü Markus Gisdol de çare olamadı. Karadeniz ekibi, sahasında konuk ettiği Başakşehir ile golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini 9 maça çıkardı. Başakşehir, 54'te Keny'nin golüyle öne geçse de hakem ofsayt nedeniyle iptal etti. Samsun'un 85'te geliştirdiği atakta, Benasser'in ortasına altıpas içinde Ercan Kara dokundu ancak top az farkla auta gitti. Karşılıklı pozisyonlardan sonuç alamayan iki takım da puanları paylaştı. Samsun 2 puana yükselip dipte kalırken Başakşehir 8'e çıktı. Kırmızı-beyazlıların rakip kaleye gönderdiği 17 şutta sadece 2 isabet bulmasıysa dikkat çekti.

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Samsunspor’un hasreti bitmiyor
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