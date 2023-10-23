Samsunspor’un hasreti bitmiyor

Ligin kazanamayan tek takımı Samsunspor'a yeni teknik direktörü Markus Gisdol de çare olamadı. Karadeniz ekibi, sahasında konuk ettiğiBaşakşehir ile golsüz berabere kalarak galibiyethasretini 9 maça çıkardı. Başakşehir, 54'te Keny'nin golüyle öne geçse de hakem ofsayt nedeniyle iptal etti. Samsun'un 85'te geliştirdiği atakta, Benasser'in ortasına altıpas içinde Ercan Kara dokundu ancak top az farkla autagitti. Karşılıklı pozisyonlardan sonuç alamayan iki takım da puanları paylaştı. Samsun 2 puanayükselip dipte kalırken Başakşehir 8'e çıktı. Kırmızı-beyazlıların rakip kaleye gönderdiği 17 şutta sadece 2 isabet bulmasıysa dikkat çekti.