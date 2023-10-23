Samsunspor’un hasreti bitmiyor

Ligin kazanamayan tek takımı Samsunspor'a yeni teknik direktörü Markus Gisdol de çare olamadı.Başakşehir, 54'te Keny'nin golüyle öne geçse de hakem ofsayt nedeniyle iptal etti. Samsun'un 85'te geliştirdiği atakta, Benasser'in ortasına altıpas içindeKarşılıklı pozisyonlardan sonuç alamayan iki takım da puanları paylaştı.Kırmızı-beyazlıların rakip kaleye gönderdiği 17 şutta sadece 2 isabet bulmasıysa dikkat çekti.