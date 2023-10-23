Son dakika: Derbiyi sekerek tamamlayan Icardi mucizenin peşinde! Bayern Münih maçında oynayacak mı?

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro İcardi, geçen sezon olduğu gibi bir kez daha performansıyla kendine aşık ediyor. 30 yaşındaki yıldız, bu sezon 15 maçta fileleri 14 kez havalandırırken 2 de asist gerçekleştirdi. Ortalama her 74 dakikada bir tabelaya katkı yapan İcardi, Avrupa'da ve ligde G.Saray'ın adeta eli ayağı oldu.