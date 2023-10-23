Son dakika Fenerbahçe Haberleri: Szymanski uçuyor, Fenerbahçe rekora doymuyor! Zirveyi devraldı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: G.Saray'dan koltuğunu geri alan Fenerbahçe, perşembe Ludogorets, pazar Pendik'le oynayacak. Geçtiğimiz akşam Hatayspor'la karşı karşıya gelen takım Süper Lig tarihine geçti.

SZYMANSKİ UÇUŞTA

Performansıyla Avrupa kulüplerini peşine takan Szymanski dün de golünü atıp, "Beni izlemeye devam edin" mesajı verdi. Daha 7. dakikada gol perdesini açan Polonyalı 10 numara, Süper Lig'de 9 maçta 6 gol-1 asistlik performansa ulaştı. 17 resmi karşılaşmada ise 9 gol-4 asistle 13 gole katkı verdi. Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısında en çok ikili mücadele kazanan (9), en çok top kapan (3) isim olan 24 yaşındaki oyuncu için menajeri 'Fenerbahçe ondan 30 milyon Euro bekliyor ama ona paha biçilemez' yorumunu yapmıştı.



Szymanski, Adis Jahovic'ten (8 maç; Ağustos 2017-Aralık 2017) bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk 5 iç saha maçında da gol katkısında bulunan ilk oyuncu oldu (5 gol-1 asist).



FÜZECİ İRFAN!

Serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, Erce'nin kapattığı köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Milli futbolcu, 8 gol-5 asistlik performansa ulaştı. Ekim 2021'den (Konyaspor) bu yana Süper Lig'deki ilk frikik golünü Hatay filelerine gönderen Kahveci, 2018-19'dan beri ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan (13) isim konumunda.



HATAY'IN SERİSİ BİTTİ

Kadıköy'e gelene kadar ligin mağlubiyet almayan 3 takımından biri olan Hatay (F.Bahçe-G.Saray) dün yenilgi ile tanıştı. Volkan Demirel'in öğrencilerinin (3G-5B) serisini bitti. Demirel 4. kez rakip olduğu F.Bahçe'yi yine yenemedi. (2B- 2M)



ERKENCİ KANARYA

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde 7 kez ile en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe, son 4 karşılaşmada adeta oyuna 1-0 önde başladı. Başakşehir mücadelesinde 5. dakikada Djiku, Ç.Rize'ye karşı 3. dakikada Szymanski, Kasımpaşa'da 6'da Dzeko ve dün 7'de Szymanski şipşakçılığını konuşturdu.



KANARYA FARK ATTI

F.Bahçe 4 gollü zaferin yanı sıra istatistiklerde de Hatayspor'a büyük üstünlük sağladı. Pas (381/316), isabetli pas (305/232), ikili mücadele (48/40), top çalma (24/17), pas arası (8/4) tehlike engelleme (15/10) karnesiyle rakibine şans tanımadı. Kanarya (114) ayrıca Güney temsilcisine göre (139) daha az top kaybı gerçekleştirdi.



OSAYİ GOLLE DÖNDÜ

Kasımpaşa maçında grip olduğu için görev yapamayan Osayi, milli ara sonrası takıma golle döndü. Bu sezon 1-0 kazanılan Ankaragücü karşılaşmasında 3 puanı getiren isim olan Nijeryalı, ikinci golünü Hatay ağlarına gönderdi.



HOKUS DOKUZ!

Fenerbahçe, Süper Lig'e en iyi başlangıç yapan kulüp olma ünvanını geliştirdi. Sarı-lacivertliler, 2009-10 sezonuna 8'de 8 ile başlamış ancak 9. haftada Gaziantep FK'ya mağlup olmuştu. Kanarya, dün Hatay'ı yenip 9'da 9'la yeni rekorun sahibi oldu.



KAPTANDAN ÜÇLEME

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko, Süper Lig'de son 3 maçta da fileleri buldu. (Rize, Kasımpaşa, Hatay) Dün Fred'in asistinde ağları sarsan ve 9 maçta 7 gole ulaşan Boşnak yıldız, toplamda 12 karşılaşmada 8 gol-7 asistle takımı sırtladı.



Kadıköy'de oynadığı son 12 lig maçında da 2 ve üzeri gol atan Fenerbahçe (hükmen galibiyetler hariç), daha uzun bir seriyi en son Ekim 2000-Ağustos 2001 (15 maç) arasında yaşamıştı.