Tadic gitti, Ajax’ın pili bitti!

Hollanda devi, tarihinde ilk defa üst üste 8 resmi maçta galibiyet alamadı. Taraftarlar, bunun sebebi olarak “Tadic’in gitmesini” gösterdi
Hollanda'nın en büyük kulüplerinden Ajax, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Eredivisie'nin 9. haftasında Utrecht'e konuk olan Maurice Stejin'in ekibi, sahadan 4-3'lükmağlubiyetle ayrılarak küme düşme hattınademir attı. Ajax, Hollanda'da profesyonel futbolun başlamasından bu yana ilk kez üst üste 8 resmi maçta galibiyet alamadı. Taraftarlar ise takımlarının bu kötü gidişini Fenerbahçe'ye bağlıyor… Kırmızı-beyazlı futbolseverler, eski yıldızları Dusan Tadic'in sarı-lacivertlilere transfer olmasının sistemlerinibozduğunu, bu nedenle de olumsuz sonuç aldıklarını iddia ediyor.