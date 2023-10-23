Tadic gitti, Ajax’ın pili bitti!

Hollanda'nın en büyük kulüplerinden Ajax, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Eredivisie'nin 9. haftasında Utrecht'e konuk olan Maurice Stejin'in ekibi, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılarak küme düşme hattına demir attı. Ajax, Hollanda'da profesyonel futbolun başlamasından bu yana ilk kez üst üste 8 resmi maçta galibiyet alamadı. Taraftarlar ise takımlarının bu kötü gidişini Fenerbahçe'ye bağlıyor… Kırmızı-beyazlı futbolseverler, eski yıldızları Dusan Tadic'in sarı-lacivertlilere transfer olmasının sistemlerini bozduğunu, bu nedenle de olumsuz sonuç aldıklarını iddia ediyor.