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Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:16

Tadic gitti, Ajax’ın pili bitti!

Tadic gitti, Ajax’ın pili bitti!

Hollanda devi, tarihinde ilk defa üst üste 8 resmi maçta galibiyet alamadı. Taraftarlar, bunun sebebi olarak “Tadic’in gitmesini” gösterdi.

Hollanda'nın en büyük kulüplerinden Ajax, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Eredivisie'nin 9. haftasında Utrecht'e konuk olan Maurice Stejin'in ekibi, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılarak küme düşme hattına demir attı. Ajax, Hollanda'da profesyonel futbolun başlamasından bu yana ilk kez üst üste 8 resmi maçta galibiyet alamadı. Taraftarlar ise takımlarının bu kötü gidişini Fenerbahçe'ye bağlıyor… Kırmızı-beyazlı futbolseverler, eski yıldızları Dusan Tadic'in sarı-lacivertlilere transfer olmasının sistemlerini bozduğunu, bu nedenle de olumsuz sonuç aldıklarını iddia ediyor.

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Tadic gitti, Ajax’ın pili bitti!
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